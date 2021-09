Morawiecki: Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej

Prawo i Sprawiedliwość uważa, że miejsce Polski jest w UE – mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie zaznaczył, że „suwerenność nie może być oddana tylko dlatego, że ktoś w niewłaściwy sposób interpretuje traktaty”.

Odnosząc się do słów lidera PO Donalda Tuska, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE, Morawiecki powiedział, że „jest to element manipulacji i kłamliwej propagandy”. – Prawo i Sprawiedliwość uważa, że miejsce Polski jest w UE – mówił premier.



Podkreślił, że Polska jest suwerennym państwem. – Nie działamy pod dyktando ani Brukseli, ani jakiejkolwiek innej stolicy. Ta nasza odzyskana wolność, suwerenność nie może być oddana tylko dlatego, że ktoś w niewłaściwy sposób interpretuje traktaty – powiedział premier.



Zaznaczył, że w traktacie akcesyjnym i wcześniejszych traktatach UE jednoznacznie zostało określone, „jakie kompetencje są przyznane przez suwerena czyli państwa członkowskie UE”. – I my domagamy się bezwzględnego przestrzegania traktatów – powiedział Morawiecki. #wieszwiecejPolub nas



Gotowi do dyskusji

– Jesteśmy w stanie podjąć rzeczową dyskusję na ten temat i na pewno nie mówimy „nie” – zadeklarował Morawiecki. Dodał, że bardzo chciałby, aby respektowane były wyroki Trybunałów Konstytucyjnych, które zapadły w roku 2005 i 2010. – I pytam w tym momencie pana Tuska i PO, czy zdają sobie sprawę, co w tych wyrokach jest? Czy zawarta w tych wyrokach decyzja o wyższości polskiej Konstytucji nad traktatami europejskimi będzie respektowana przez PO? Bo konstytucja jest najwyższym prawem i musimy o tym wszyscy wiedzieć – mówił premier.





Dodał, że jest gotów do podjęcia debaty nad wzmocnieniem obecności Polski w UE. – Jesteśmy i będziemy krajem członkowskim UE, ale ja jestem też gorącym zwolennikiem autentycznego wzmocnienia suwerenności przed uzurpacją, która coraz częściej jest widoczna, z która coraz częściej mamy do czynienia – zaznaczył Mateusz Morawiecki.