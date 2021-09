Tusk chce zmiany konstytucji ws. UE. Gdy pomysł zgłosiło PSL, PO była przeciw

Lider PO Donald Tusk zgłosił w sobotę postulat wprowadzenia do Konstytucji zmiany, która miałoby uniemożliwić wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Według niego to PiS dąży do polexitu. Jednak gdy dwa lata temu podobne rozwiązanie proponował PSL Platforma go nie poparła. Warto przypomnieć, że w 2010 r. to koalicja PO-PSL przy poparciu Lewicy wprowadziła przepisy ułatwiające wyjście z UE. Przeciw zagłosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS. O zmianie Konstytucji i wpisaniu do niej przynależności do UE i NATO mówił także w 2019 r. prezydent Andrzej Duda.

– Proponuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, abyśmy wspólnie zmienili art. 90 konstytucji i wpisali, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich – powiedział podczas sobotniej konwencji w Płońsku Donald Tusk. – PiS i Kaczyński chcą wyprowadzić Polskę z UE. Ja to wiem – mówił lider PO.



Odnosząc się do słów lidera PO Donalda Tuska, że PiS chce wyprowadzić Polskę z UE premier Mateusz Morawiecki powiedział, że „jest to element manipulacji i kłamliwej propagandy”. – Prawo i Sprawiedliwość uważa, że miejsce Polski jest w UE – mówił premier.



Komentarze szybko pojawiły się w sieci. „Gdy PSL proponował podobną poprawkę do Konstytucji, Borys Budka stwierdził, że PO się nie podpisze pod wnioskiem ludowców bo nie chce majstrować przy Konstytucji dopóki PiS rządzi” – napisała na Twitterze dziennikarka Agnieszka Burzyńska z „Faktu”.

Gdy PSL proponował podobną poprawkę do Konstytucji @bbudka stwierdził, że PO się nie podpisze pod wnioskiem ludowców bo nie chce majstrować przy Konstytucji dopóki PiS rządzi. DT musi posprzątać w PO chyba bardziej niż myślał :) — Burzynska Agnieszka (@BurzynskaAga) September 18, 2021

Nie ma zgody na Polexit. Dlatego 2 lata temu zaproponowaliśmy wpisanie członkostwa w UE do konstytucji. To rozwiązanie racjonalne, nie radykalne. To bezpiecznik, który funkcjonuje w wielu europejskich państwach. Zachęcamy do poparcia. Obecność we Wspólnocie to polska racja stanu! pic.twitter.com/L2Z711PF8Y — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 18, 2021

. „Nie ma zgody na Polexit. Dlatego dwa lata temu zaproponowaliśmy wpisanie członkostwa w UE do konstytucji. To rozwiązanie racjonalne, nie radykalne. To bezpiecznik, który funkcjonuje w wielu europejskich państwach. Zachęcamy do poparcia. Obecność we Wspólnocie to polska racja stanu! – zaapelował.Złożona przed dwoma laty propozycja PSL została odrzucona przez PO. – Mam pełne zaufanie do PSL, ale nie będziemy majstrować przy Konstytucji, dopóki PiS ma większość – mówił w listopadzie ubiegłego roku w radiu TOK FM ówczesny lider PO Borys Budka. Teraz Donald Tusk, stojący na czele PO, wraca do tematu zmiany konstytucji i straszy polexitem.Warto przypomnieć, że teraz do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej wystarczy sejmowa uchwała przyjęta zwykłą większością głosów. Tak w 2010 roku zdecydował sejm głosami... Platformy Obywatelskiej, PSL i Lewicy. Przeciw zagłosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS.W tej sytuacji przytoczenia wymagają także słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który do sprawy odniósł się– Powinniśmy zagwarantować obecność w NATO i Unii Europejskiej w konstytucji – powiedział prezydent podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja.- Mamy konstytucję, trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować, nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o UE do naszej konstytucji, czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu. Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Osobiście uważam, że tak - powiedział prezydent w 2019 roku podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja.