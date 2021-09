Premier: Westerplatte, to święte miejsce, powinno należeć do państwa polskiego

Westerplatte, to święte miejsce całego polskiego narodu. To święte miejsce powinno należeć do państwa polskiego – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

W piątek rzecznik prasowy prezydent Gdańska Daniel Stenzel informował, że decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego działka z pomnikiem Obrońców Wybrzeża wraca w posiadanie Gdańska. Z kolei dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej zaprzeczała i tłumaczyła, że zgodnie z wyrokiem NSA instytucja pozostaje pełnoprawnym posiadaczem nieruchomości i ma prawo kontynuować na niej działania inwestycyjne. – Westerplatte wraca do miasta Gdańska; obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej nie będą już upolitycznione – oświadczali zaś posłowie Agnieszka Pomaska, Małgorzata Chmiel i Piotr Adamowicz (KO).

O sprawę został zapytany w sobotę w Dąbrowie Tarnowskiej– Nie będę polemizował z wyrokami sądów, natomiast mogę wyrazić moją własną opinię. Westerplatte - miejsce, od którego zaczęła się II wojna światowa, najkrwawszy konflikt w dziejach ludzkości, tragedia dla narodu polskiego, tragedia Rzeczypospolitej, to święte miejsce całego polskiego narodu – powiedział Morawiecki.