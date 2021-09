Zmarł starosta oświęcimski Marcin Niedziela

Marcin Niedziela, starosta oświęcimski, zmarł w piątek przed północą po ciężkiej chorobie - poinformowały w sobotę służby prasowe władz powiatu w Oświęcimiu. Miał 56 lat.

„Dziś dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Wczoraj odszedł od nas starosta oświęcimski Marcin Niedziela. Jego śmierć to niepowetowana strata dla nas wszystkich. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i umysłach. Składamy najszczersze wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia rodzinie” – podało starostwo.



Marcin Niedziela urodził się 2 listopada 1964 r. w Krakowie. Ukończył tamtejszą Akademię Górniczo-Hutniczą. Z wykształcenia był geodetą. Związał się z Kętami. Prowadził firmę budowlaną.



Działalność polityczną rozpoczął w Ruchu Stu. W 2001 r. wstąpił do Platformy Obywatelskiej, której struktury – wraz z małżonką Dorotą (obecnie posłem KO - red.) - tworzył w Kętach. Był wiceprzewodniczącym tej partii w powiecie. W 2010 r. został radnym powiatu oświęcimskiego. W obecnej kadencji sprawował funkcję starosty.

