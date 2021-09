Tragedia w „białym miasteczku”. Wiemy, co mężczyzna napisał w pożegnalnym liście

Polska Agencja Prasowa dotarła do zdjęcia listu mężczyzny, który w sobotę dokonał samookaleczenia i zmarł w „białym miasteczku 2.0” w Warszawie.

W odręcznie napisanym liście widnieje data 18.09.2021 r., miejscowość, numer egzemplarza – 1. „Oddałem życie jako protest przeciwko strajkowi służby zdrowia (bo jest polityczny przeciw Polsce PiS)!” - czytamy w liście.



Został on podpisany imieniem i nazwiskiem, pada w nim także data urodzenia mężczyzny.



Jak informowaliśmy mężczyzna dokonał samookaleczenia na terenie „białego miasteczka” przed KPRM w Warszawie, gdzie odbywa się protest medyków. Zmarły mężczyzna to były wojskowy. Poza listem policja znalazła przy nim dwie sztuki broni.



Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę podczas konferencji prasowej komitetu protestacyjno-strajkowego w Warszawie, na terenie „białym miasteczku 2.0” przy al. Ujazdowskich około godziny 10.20.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do samookaleczenia mężczyzny w wieku około 70 lat. Z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł – przekazał podkom. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji . – Nie była to osoba związana z protestem – dodaje policjant.

