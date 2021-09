Jak racjonalnie zwiększyć nakłady na służbę zdrowia? [WIDEO]

Postulaty strajkujących pracowników lekarzy i medyków przekraczają możliwości budżetu – ocenił w TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Za selektywną podwyżką podatków, by poprawić sytuację w ochronie zdrowia, opowiedział się były minister finansów prof. Witold Modzelewski.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w TVP Info, że postulaty strajkujących pracowników lekarzy i medyków przekraczają możliwości budżetu. Wyjaśniał, że chodzi o ponad 100 miliardów złotych do końca 2022 roku. Podkreślił, że przez ostatnich 6 lat roczne wydatki na służbę zdrowia wzrosły z 77 miliardów do 120 miliardów złotych.





Czy potrzebna jest podwyżka podatków?

W sondażu przeprowadzonym 10 września przez United Surveys 38 proc. ankietowanych wskazało, że byliby gotowi płacić wyższe podatki, aby sfinansować cele protestu; przeciwnych było 53 proc., a 9 proc. nie miało zdania.Były minister finansów,(Instytut Studiów Podatkowych UW) przyznał w TVP Info, że podwyżka podatków na ochronę zdrowia byłaby racjonalna. Jednocześnie ocenił, że wskazane są selektywne rozwiązania, w tym likwidacja przywilejów podatkowych dla niektórych produktów.Jako przykład wskazał podgrzewacze papierosów, które są objęte niższą stawką akcyzy niż papierosy. – Przywilej podatkowy dla podgrzewaczy to jest co najmniej miliard złotych – podkreślił.

Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „S” Maria Ochman zapytana, czy najprostszym sposobem na uzyskanie pieniędzy dla służby zdrowia byłoby wyrównanie składki zdrowotnej dla wszystkich płatników, przyznała, że „mamy problem w Polsce, a zwłaszcza w służbie zdrowia, z formami zatrudnienia”.



– Teraz przyglądamy się realizacji ustawy (podwyższającej od 1 lipca minimalne płace w ochronie zdrowia). Ta ocena pokazuje nam, że tylko jedna czwarta szpitali i podmiotów leczniczych, które kontraktują świadczenia, wystąpiła o podwyżki dla pracowników. To pokazuje, że w części placówek te płace już są dawno zdecydowanie wyższe. I drugi element to jest to, że my mamy w większości zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej, czyli działalność gospodarczą. I w takiej sytuacji niestety te składki płacone są ryczałtem minimalnym. Więc myślę, że stawiając postulat takich podwyżek naraz, jest to w naszej ocenie postulat zaporowy – oceniła.