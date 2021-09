Sobota z medalami. Udany start Polaków na mistrzostwach świata w kajakarstwie

Dwa srebrne i jeden brązowy medal – to dorobek polskiej reprezentacji po pierwszym dniu finałów mistrzostw świata w kajakarstwie rozgrywanych w Kopenhadze. W olimpijskiej konkurencji C2 1000 m drugie miejsce zajęli Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak.

Obaj zawodnicy zadebiutowali na igrzyskach w Tokio, gdzie uplasowali się na siódmej pozycji. W finale mistrzostw świata w tej samej konkurencji sprawili niespodziankę przypływając na drugiej pozycji. Wygrali Rosjanie Kirył Szamszurin, Wladislaw Czebotar, a Biało-Czerwoni wyprzedzili tegorocznych mistrzów olimpijskich Kubańczyków Sergueya Madrigala i Fernando Enriqueza.



– Mistrzostwa świata to w tym sezonie najważniejsza impreza zaraz po igrzyskach. Dlatego ogromnie cieszymy się z tego medalu, szczególnie, że pokonaliśmy mistrzów olimpijskich. To pozwala nam też optymistycznie spojrzeć w przyszłość – powiedział Głazunow.



Głazunow z Barniakiem awansowali do finału na 500 m, który według wstępnych planów Międzynarodowej Federacji Kajakowej ma zostać nowym dystansem olimpijskim.

– Chcemy zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy w tej konkurencji. Wiadomo, że inny jest trening pod 500 m, inny pod 1000. Natomiast liczymy na bardzo dobry wynik – podkreślił Głazunow.

Powody do zadowolenia mieli także inni kanadyjkarze – Aleksander Kitewski, Arsen Śliwiński, Michał Łubniewski i Norman Zezula w rywalizacji C4 500 m przegrali z Ukraińcami zaledwie 0,11 sekundy. Mniej szczęścia miał za Mateusz Kamiński, który uplasował się na czwartej pozycji. Lokata tuż za podium to i tak duży sukces zawodnika OKSW Olsztyn.



Pierwszy dzień finałowy udanie otworzyły Katarzyna Kołodziejczyk oraz Dominika Putto. Kołodziejczyk z powodu kontuzji ręki nie mogła wystartować na igrzyskach i w Kopenhadze chciała sobie powetować ten nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Wspólnie z Putto na dystansie 200 m przypłynęły na trzeciej pozycji.



Obie kajakarki wystąpią w niedzielę w czwórce na 500 m, która powalczy o medale.



Z Tokio bez medalu wróciła Marta Walczykiewicz i też liczyła na dobry wynik w Kopenhadze. W swojej karierze zdobyła już sześć medali w jedynce na 200 m, ale tego dorobku nie udało się jej powiększyć. W finale podium przegrała o 0,01 sekundy z Rosjanką Natalią Podolskają. Zwyciężyła dwukrotna brązowa medalistka z Tokio Dunka Emma Joergensen.



W dwójce na 500 m pod nieobecność medalistek olimpijskich (do Danii nie pojechały Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka oraz Helena Wiśniewska) wystartowały reprezentantki kadry młodzieżowej – Martyna Klatt i Sandra Ostrowska. Polki, które pierwszy raz rywalizowały w seniorskich mistrzostwach świata zajęły piąte miejsce.



W niedzielę, w ostatnim dniu mistrzostw, rozegranych zostanie 16 finałów. W Kopenhadze startuje 29-osobowa reprezentacja Polski.