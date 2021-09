W czeskiej Ostrawie trwają Dni NATO. Jak informują organizatorzy, to jedna z największych imprez lotniczych i militarnych w Europie. W tym roku w pokazach biorą udział przedstawiciele siedemnastu państw Sojuszu, w tym Polski.

Dni NATO rozpoczął wspólny skok czeskich i polskich spadochroniarzy. Na płycie ostrawskiego lotniska odwiedzający mogą zobaczyć z bliska między innymi myśliwiec F-35 należący do włoskich sił powietrznych oraz amerykański bezzałogowy samolot MQ-9 Reaper.





Na pokazy przybyło wielu Polaków

źródło: iar

Odbywające się niedaleko polsko-czeskiej granicy pokazy sprzętu wojskowego przyciągnęły wielu Polaków. – Warto tu przyjeżdżać, żeby zobaczyć tę technikę i to, jak wygląda świat wojskowy. Jest co oglądać. Do tego wszyscy są otwarci na rozmowę i chętnie opowiadają o tym sprzęcie. Ciekawie jest zobaczyć z bliska maszyny, z którymi nie ma się na co dzień styczności – mówią Polskiemu Radiu Polacy, którzy do Ostrawy przyjechali między innymiW Ostrawie swoje uzbrojenie prezentuje także gliwicka Jednostka Wojskowa Agat. – Jest to sprzęt, który pozostaje tylko na wyposażeniu wojsk specjalnych, stąd zainteresowanie jest olbrzymie. Każdy chce dotknąć, zobaczyć. Jesteśmy tu po to,– mówi Polskiemu Radiu major Mariusz Łapeta.Dni NATO w Ostrawie potrwają do jutra.