Jak doprowadzić do Polexitu? Ustawę przygotowała w 2010 roku Platforma Obywatelska

Polexit przegłosowany w sejmie? To możliwy scenariusz. Do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej wystarczy sejmowa uchwała przyjęta zwykłą większością głosów. Tak w 2010 roku zdecydował sejm głosami... Platformy Obywatelskiej, PSL i Lewicy. Przeciw zagłosowali wszyscy obecni na sali posłowie PiS.

Tymczasem scenariuszem wyścia z Unii Europejskiej, które „może zostać przeprowadzone przez PiS z zaskoczenia” strszył podczas konwencji PO w Płońsku Donald Tusk.





Tusk: PiS chce wyprowadzić Polskę z UE

#wieszwiecej Polub nas

Zdaniem Tuska obecnie, żeby wyprowadzić Polskę z Unii, "wystarczy jedno nocne głosowanie" i nawet zwykła większość głosów.– Propozycja jest bardzo prosta – powiedział Tusk, zwracając się do szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wyjaśnił, że można zmienić jeden zapis w konstytucji. Przypomniał, że artykuł 90 zakłada, że umowę międzynarodową – na podstawie której Polska może przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach – ratyfikuje się większością 2/3 w parlamencie.Stąd lider PO zaproponował, by wpisać do konstytucji, że wypowiedzenie takiej umowy też wymaga większości 2/3. – To jest bardzo proste przedsięwzięcie – podkreślał Tusk. Jego zdaniem apel w tej sprawie powinien popłynąć z każdego polskiego miasteczka, które skorzystało na polskiej obecności w Unii.

– Proszę natychmiast zgodzić się na wspólne przedsięwzięcie – drobna zmiana w konstytucji, która pozwoli uniknąć ryzyka, że w nocy wyprowadzi się w Polskę z Unii – powiedział Tusk.





PiS: Przyjęliśmy uchwalę wykluczającą polexit

Rząd PO-PSL przyjął ustawę o polexitcie

Tymi słowami szef PO wpisuje się w narrację opozycji o wizji Polexitu, nad którą ma pracować Prawo i Sprawiedliwość. Nie zmieniła tego nawet niedawno przyjęta uchwała partii rządzącej.Jak informowała rzecznik PiS Anita Czerwnińska,Jak podkreślała, „totalna opozycja” przypisuje ugrupowaniu „coś czego absolutnie nigdy nie planowaliśmy, nigdy o tym nie mówiliśmy”.W sobotnim wystąpieniu przewodniczący PO nie pamiętał, że to podczas okresu, gdy on był premierem sejm przyjął regulacje prawne umożliwiające wyjście z UE bez konieczności ogłoszenia referendum.

5 października 2010 roku uchwalił ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Pełną treść ustawy można przeczytać TUTAJ.



W sejmowej dyskusji nad art. 22a ustawy o umowach międzynarodowych, która odbyła się 6 maja 2010 r. Jan Tamaka z PO tłumaczył: „tryb postępowania w sprawie decyzji o wystąpieniu z Unii Europejskiej oparto na założeniu, że decyzja o wystąpieniu jest formą wypowiedzenia umów międzynarodowych konstytuujących Unię Europejską”.



Jego kolega klubowy Krzysztof Gadowski przypominał, że przystąpienie Polski do UE nastąpiło jednak „na podstawie referendum, a później przyjęcie traktatu na podstawie większości kwalifikowanej”. Jak informował portal Konkret24, nowy przepis oznacza w praktyce, że wniosek rządu o opuszczenie UE może być zatwierdzony przez parlament zwykłą większością głosów.



Za taką formą opuszczenia przez Polskę UE opowiedziało się 260 posłów - m.in. 185 z PO, 34 z Lewicy, 30 PSL. Przeciw zagłoswali wszyscy obecni na sali posłowie PiS.

Tusk straszy możliwością wyjścia z UE podczas nocnego głosowania. Tymczasem takie przepisy umożliwiające wyjście z UE zwykłą większością głosów wprowadzono w 2010 głosami posłów PO i PSL i Lewicy przy sprzeciwie posłów PIS.

PO- 185 za

Lewica- 34 za

PSL- 30 za

PiS- 134 przeciw pic.twitter.com/GYcS0eqzeu — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) September 18, 2021

źródło: konkret24, twitter, sejm.gov.pl, pap

Przepisy o wyjściu Polski z UE próbował zaostrzyć senat, ale poprawki izby wyższej parlamentu zostały odrzucone przez ówczesną koalicję rządzącą PO-PSL.