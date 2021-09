Kreml zażądał od Google'a usunięcia listy kandydatów w wyborach wspieranych przez Nawalnego

Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor zażądał w sobotę od wyszukiwarki Google, by usunęła pliki Google Docs zawierające nazwiska kandydatów w wyborach parlamentarnych wspieranych przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.

Wcześniej współpracownicy Nawalnego opublikowali na plikach Google Docs rekomendacje głosowania w wyborach do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Pierwszy dokument zawierał nazwiska kandydatów startujących w Moskwie. Drugi dotyczył kandydatów w okręgach wyborczych w pozostałej części kraju. W sobotę po południu oba pliki były niedostępne.





„Inteligente głosowanie”

źródło: pap

Rekomendacje głosowania w wyborach to strategia, którą Nawalny nazwał „inteligetnym głosowaniem”. Opozycjonista zaapelował, by masowo wspierać tych kandydatów, którzy w swoich okręgach mają największe szanse na pokonanie reprezentanta rządzącej partii Jedna Rosja. Strona internetowa "inteligentnego głosowania" została zablokowana 6 września. 17 września Google na żądanie Roskomnadzoru usunął z oferty Google Playktóra zawierała funkcję „inteligentnym głosowaniem” .Decyzję koncernu skrytykował twórca komunikatora Telegram Paweł Durow, ale jednocześnie sam Telegram zablokował boty związane z agitacją wyborczą, w tym z „inteligentnym głosowaniem”.Główny dzień głosowania w wyborach do Dumy toOd piątku trwa już dwudniowe głosowanie przedterminowe, podczas którego wyborcy mogą oddać głos także przez internet.