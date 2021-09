Internauci nie wytrzymali. Lawina memów po zaskakujących słowach Tuska

Liderzy Platformy Obywatelskiej coraz częściej atakują Kościół Katolicki, a ostatnio mówili wręcz o „piłowaniu katolików”. Te zachowania wywołały oburzenie, więc w sobotę front postanowił odwrócić Donald Tusk. Przekonywał, że zna księży, uczestniczył ostatnio w chrzcinach, a jego matka przed pokrojeniem chleba robiła na nim znak krzyża. „Po lekturze sondaży Tusk przywódcą katolickim jest” – komentują internauci. „Wczoraj katoli piłować, dziś kochać” – dodają.

W ostatnich latach Platforma Obywatelska skręca w lewo. Po powrocie z Brukseli Donald Tusk został więc poproszony o komentarz ws. symboli religijnych. Jeden z wyborców zapytał szefa PO, czy w szkołach powinny wisieć krzyże. – Nie – krótko opowiedział Tusk. – Miejsca publiczne, takie jak Sejm czy szkoła, powinny być wolne od symboliki religijnej – dodał Tusk.



Teraz zupełnie zmienił front. Podczas sobotniej konwencji PO w Płońsku mówił m.in.: „Ja ciągle pamiętam, jak moja mama znak krzyża nakreślała na bochenku zanim go rozkroiła”. Dodawał, że „nie chce piłować katolików”, a jego rodzina to w większości osoby wierzące.



Matczyny krzyż na bochnie polskiego chleba pic.twitter.com/RCnhMDEdCG — Wiktor Świetlik (@WiktorSwietlik) September 18, 2021

Podobno Donald Tusk chciał się wyspowiadać jadąc na #KonwencjaPO, ale zrezygnował, bo nie było z czego. ������ — Robert Kwit (@RobertKwit5) September 18, 2021

TO JEST HIT!!! ������



Tuż przed opiłowaniem katolików, jeszcze tylko szybki znak krzyża. ��‍♀️



PO w pigułce, hiPOkryzja, ściema, bajki. pic.twitter.com/hvHBCUu1xV — ivanka833 (@Ivanka833) September 18, 2021

– Naszym przeciwnikiem nie są katolicy, bo przecieżw dużej większości. Nie wpadajmy w schizofrenię – apelował do kolegów z partii.Zdaniem internautów, zmiana narracji nie jest szczera. Wskazują, że w ostatnich tygodniach notowania Platformy spadają, PiS–u rosną, a lider opozycji postanowił na to zareagować.– napisał publicysta Wiktor Świetlik przypominając, jak Donald Tusk promował niedawno w Brukseli liderkę Strajku Kobiet Martę Lempart. Sam szef PO wrzucił wówczas do sieci zdjęcie w maseczce z symbolem zwolenniczek aborcji. Tymczasem to podczas protestów Strajku Kobiet atakowano i niszczono kościoły oraz przerywano msze święte.

„Cały Tusk na dwóch obrazkach” – piszą internauci pokazując zdjęcia polityka w kościele i promującego aborcję.



„Ostentacyjne okazywanie szacunku wobec chrześcijaństwa jest nie tylko fałszywe w wykonaniu Tuska, ale świadczy też o jego politycznej słabości” – ocenił poseł Adam Andruszkiewicz (PiS).



„PO wraca do Końskich (Płońska). Słuszna konstatacja Donalda Tuska, że opiłowywaniem katolików z przywilejów w Polsce wyborów się nie wygra” – oceniła publicystka „Newsweeka” Renata Grochal.



Z kolei Dawid Wildstein stwierdził, że na miejscu wyborców PO, byłby wściekły. „Dziś mówimy to, jutro na odwrót, wczoraj katoli piłować, dziś kochać, bo wiemy, że nasz wyborca to idiota, łyknie wszystko jeśli powiem to ja, Tusk" – napisał.

Cały tusk na dwóch obrazkach pic.twitter.com/nFLe2xv1Cv — Brat Wodza ���� (@BratWodza) September 18, 2021

I wtedy rozległy się trąby anielskie a chór niebieski zaśpiewał: Alleluja! Alleluja! https://t.co/3dTsajcUVB — Leszek Dobrzyński (@l_dobrzynski) September 18, 2021

Po dzisiejszej konwencji PO jest obawa, że Donald Tusk ze swoją ferajną będą próbowali się wepchnąć do pierwszego szeregu https://t.co/jWG0W1Uy3x — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) September 18, 2021

PO wraca do Końskich (Płońska). Słuszna konstatacja D.Tuska, że opiłowywaniem katolików z przywilejów w Polsce wyborów się nie wygra. Ciekawe propozycje programowe dla seniorów (25 proc. emerytury współmałżona dla wdowy/wdowca-seniora,dofinansowanie opieki w miejscu zamieszkania) — Renata Grochal (@Renata_Grochal) September 18, 2021

Po lekturze sondaży Donald Tusk przywódcą katolickim jest. — Marzena Paczuska (@MarzenaPaczuska) September 18, 2021

Bardzo ważna informacja dla sympatyków PO:

Kochani, po dzisiejszym wystąpieniu Tuska w Płońsku - to z lewej już źle, a to z prawej znów dobrze. pic.twitter.com/RIV4rn9qff — Tomasz Komentasz (@tomaszkomentasz) September 18, 2021

A na poważnie- na miejscu wyborcy PO byłbym wściekły na tę konwencję.

To są jaja.

Przekaz jeden- "dziś mówimy to, jutro na odwrót, wczoraj katoli piłować, dziś kochać, bo wiemy, że nasz wyborca to idiota, łyknie wszystko- jeśli powiem to ja, Tusk".

Biedni. Ja czułbym się urażony — Dawid Wildstein (@DawidWildstein) September 18, 2021

Publiczne gaszenie pożarów wywołanych przez polityków Koalicji Obywatelskiej - poprzez ostentacyjne okazywanie szacunku wobec chrześcijaństwa, polskich żołnierzy, nienaruszalności granic - jest nie tylko fałszywe w wykonaniu Tuska, ale świadczy też o jego politycznej słabości. — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) September 18, 2021

Jak ten chleb co łączy złote ziarna

Niechaj miłość złączy nas ofiarna

Jak ten kielich łączy kropel wiele

Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele! https://t.co/wrEAlmAaD3 — marcinek___sz (@marcinek___sz) September 18, 2021

Donald Tusk całujący chleb to jakaś komedia. Po co udawać kogoś kim się nie jest? — Wiktor Misztal�� (@MisztalWiktor) September 18, 2021