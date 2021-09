Co zrobić, żeby młodzi nie wyjeżdżali? Tusk: Być może nie wszędzie da się to zrobić

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej podczas konwencji tej partii w Płońsku odpowiadał na pytanie, co zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z małych miast i za granicę. – Odpowiedź, ta szczera, uczciwa, jest taka, że być może nie wszędzie da się to zrobić – mówił.

W sobotę w Płońsku odbywa się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jednym z jej głównych punktów było wystąpienie przewodniczącego tej partii Donalda Tuska.



Polityk mówił, że otrzymał pytanie, co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z małych miast i „nie szukali szczęścia w większym mieście albo poza granicami ojczyzny”.



– Odpowiedziałem to, co mi leżało na sercu, że trzeba kochać własną małą ojczyznę – mówił. – Usłyszałem, chociaż to były szczere słowa, że to nie jest odpowiedź na to pytania. Jak mówił, odpowiedzi na to pytanie szukał też w rozmowach z „dziesiątkami ludzi i z ekspertami”.





Donald Tusk odpowiada na pytanie, co zrobić, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z małych miast: Odpowiedź ta szczera, uczciwa jest taka, że być może nie wszędzie da się to zrobić#wieszwięcej pic.twitter.com/XQMdk5nzVg — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) September 18, 2021

źródło: TVP Info

Zastanawiał się, „co możemy zrobić, żeby uczynić każde miejsce w Polsce miejscem do życia dla ludzi, miejscem atrakcyjnym”.– Odpowiedź, ta szczera, uczciwa, jest taka, żeAle jest wiele odpowiedzi na to, co musimy zrobić, aby jak najwięcej takich miejsc było, gdzie chce się żyć, gdzie chce się realizować własne ambicje, żeby te miejsca nie zależały od wielkości miasta – tłumaczył.