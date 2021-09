Wybory w Rosji. Obrońcy praw człowieka informują o fałszerstwach

Rosyjski ruch obywatelski „Gołos” poinformował o próbach sfałszowania wyników wyborów. Rosjanie od wczoraj wybierają deputowanych do Dumy Państwowej i regionalnych rad oraz szefów lokalnych administracji.

Głosowanie rozpoczęło się w piątek i potrwa do niedzieli, do godziny 21 według czasu lokalnego.



Z raportu ruchu obywatelskiego „Gołos”, który monitoruje procesy wyborcze w Rosji, wynika, że osoby zatrudnione w sferze budżetowej są zmuszane przez pracodawców do udziału w głosowaniu.



Obserwatorzy zarejestrowali także przypadki dorzucania do urn wypełnionych wcześniej kart do głosowania, a także wielokrotnego głosowania przez te same osoby.



Współpracownicy ruchu „Gołos” stwierdzili, że po zakończeniu pierwszego dnia głosowania, gdy lokale wyborcze zostały zamknięte, zdarzały się przypadki otwierania urn i podmieniania kart.



Największą liczbę nieprawidłowości zarejestrowano w rejonach: petersburskim, moskiewskim i krasnodarskim. Obserwatorzy zaalarmowali, że bez społecznej kontroli odbywa się głosowanie w regionach kaukaskich. Tam praktycznie nie ma obserwatorów, bo jest zbyt niebezpiecznie – poinformował ruch.