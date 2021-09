USA: Broadway wznowiło słynne musicale

Po przerwie spowodowanej pandemią na nowojorski Broadway powróciły w tym tygodniu słynne musicale „Król Lew”, „Hamilton” i „Wicked”, wznowiono też kilka dawniejszych spektakli. Koronawirus spowodował zamknięcie wszystkich 41 teatrów Broadwayu 12 marca 2020 r.

– Wszyscy czujemy się niezwykle podekscytowani. Wróciliśmy. Myślę, że możemy oddychać łatwiej, nawet, jeśli przez maseczki. Możemy czuć się zrelaksowani – oceniła reżyserka „Króla Lwa” Julie Taymor.





To fundamenty Broadwayu

Amerykańskie radio publiczne NPR przypomina, że „Hamilton”, trafił na Broadway sześć lat temu, „Wicked” – przed 17 laty, a „Król Lew”, 23 lata temu. Nazywa te musicale fundamentem Broadwayu.– Powrót po półtora roku tych trzech musicali, będących duchowymi kotwicami współczesnego sukcesu Broadwayu, a także długo utrzymującego się na scenie »Chicago«, to ważny sygnał, że najbardziej wartościowe spektakle powracają, pomimo presji i niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się wariantu delta – zaznacza NPR.Widzowie mega-hitów przed wejściem na widownię muszą przedstawić certyfikat, że są w pełni zaszczepieni dawką szczepionki dopuszczonej do użytku przez Agencję ds. Żywności i Leków lub Światowej Organizacji Zdrowia. Zobowiązani są też do noszenie w teatrach przez cały czas maseczek. Wyjątkiem są wyznaczone miejsca na przekąski.

– Chodzimy do teatru w poszukiwaniu katharsis. Dosłownie po to idziemy: aby być w wspólnocie, usłyszeć historię opowiedzianą w ciemności i doświadczyć katharsis. Przez jakiś czas nie było to bezpieczne. Teraz możemy wrócić przestrzegając środków bezpieczeństwa – podkreślił twórca „Hamiltona” Lin-Manuel Miranda.



Dziennik „New York Times” zwraca uwagę na fakt, że głośne spektakle nie były jedynymi produkcjami, które zostały wznowione w miniony wtorek. Pierwszy przedpremierowy spektakl miała także „Lackawanna Blues”.

Najcięższy teatralny kaliber

Od czerwca do września z 30 przedstawieniami wystąpił gwiazdor Bruce Springsteen w jednoosobowym „Springsteen on Broadway”. Na afiszu jest też nowa sztuka „Pass Over” oraz wznowienia musicali „Hadestown” i „Waitress”.Nowojorska gazeta zwraca przy tym uwagę, że „Król Lew”, „Hamilton” i „Wicked” to najcięższy teatralny kaliber.Inną zapowiedzią wznowienia działalności Broadwayu była cyfrowa świetlna tablica na Times Square. – Oczekiwanie dobiegło końca – anonsowała.

Z entuzjazmem o wtorkowym wydarzeniu wypowiadał się także burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.





„To wielka noc dla powrotu Nowego Jorku do życia”

To jest w naszym sercu i duszy. To część wielkich rzeczy, które ludzie robią. Czyni nas to wspaniałymi. Tak więc, jest to wielka noc dla powrotu Nowego Jorku do życia – zauważył de Blasio.Broadway to 41 profesjonalnych teatrów, z których każdy ma 500 lub więcej miejsc siedzących.Ponowne otwarcie Broadwayu zbiega się z przygotowaniami do nowego sezonu wielu innych ośrodków sztuki scenicznej w Nowym Jorku i w całych Stanach Zjednoczonych. Zapowiadają wznowienie występów na żywo, w zamkniętych salach.