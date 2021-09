Europoseł PiS: Nie wyobrażam sobie, żeby nas w UE miało nie być

Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że miałoby nas w UE nie być, bo byłoby to olbrzymią stratą dla nie tylko dla współczesnych, ale i przyszłych pokoleń – ocenił w sobotę europoseł PiS Joachim Brudziński. Dodał, że nie obawia się, że Polska zostanie pozbawiona środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Zapytany w sobotę w radiu RMF FM czy wyobraża sobie moment, że Polski w UE nie będzie Brudziński odpowiedział, że PiS „od początku obecności w Unii Europejskiej uważało, że nasza obecność jest dobra dla Polski”. – Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej sytuacji, że miałoby nas w UE nie być, bo byłoby to olbrzymią stratą nie tylko dla współczesnych, ale i przyszłych pokoleń – stwierdził. Dodał, że jest absolutnie spokojny, że nie ma takiego niebezpieczeństwa.



– Jeżeli dzisiaj PiS próbuje się czynić tymi, którzy rzekomo chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzać, to jest czysta demagogia – powiedział Brudziński. Według niego, dziś dyskurs polityczny „czasami toczy się wedle reguły: kto powie coś mocniejszego i czasami niezbyt mądrego, aby przebić się ze swoją narracją do opinii publicznej”.



Odnosząc się do słów posła PiS Marka Suskiego, który mówił o „walce z okupantem brukselskim” w kontekście UE, Brudziński stwierdził, że „pod żadną okupacją dziś nie jesteśmy”. Ocenił, że słowa Suskiego są „bardzo emocjonalne i nie oddające rzeczywistości”.





Środki z unijnego Funduszu Odbudowy

Brudziński pytany o możliwość pozbawienia Polski środków z unijnego Funduszu Odbudowy powiedział, że nie obawia się, że „zostaniemy pozbawieni tych środków, bo nie ma żadnego stanowiska UE, jeżeli chodzi np. o Krajowy Plan Odbudowy”. Przypomniał, że polski rząd złożył KPO w lipcu i „nie ma żadnych uwag co do merytorycznych założeń tego programu”. Według niego w świetle ustaleń, które zapadły na kolejnych szczytach Rady Europejskiej

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w gospodarce. KPO musiało przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.



Brudziński został też zapytany o sondaż, z którego wynika, że 50. proc. Polaków uważa, iż nie skorzysta na programie Polski Ład. – Jako osoba z kierownictwa mojego środowiska politycznego mogę powiedzieć, że coś „nie pykło” w sensie komunikacyjny – powiedział polityk PiS. Według niego racje, liczby są po stronie rządu i jest spokojny o efekty finalne. Przypomniał, że program zakłada m.in. kwotę wolną od podatku na poziomie 30 tys. zł czy podniesienie progu podatkowego. – W sposób oczywisty daje to liczbę 18 mln osób, którzy skorzystają na tych rozwiązaniach – stwierdził.





Powrót Tuska zagrożeniem dla PiS?

źródło: pap

Pytany w kontekście sobotniej Konwencji Krajowej PO czy powrót Donalda Tuska do polityki jest zagrożeniem dla PiS w dłuższej perspektywie, Brudziński odpowiedział, żePrzyznał, że Tusk to polityk „zaprawiony w bojach”. – Ale my też nie wpadamy w jakieś dygotki – powiedział.Brudziński dostrzega niebezpieczeństwo, związane z „oderwaniem się od bazy” jego partyjnych koleżanek i kolegów. – Jeżeli zatracimy (...) pokorę, umiejętność wsłuchiwania się w głosy Polaków, jeżeli postawimy interesy własnego środowiska politycznego, czasami własne, ponad interesy społeczne, to wtedy na pewno przegramy – stwierdził.