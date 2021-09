Konwencja Krajowa PO. Donald Tusk: Wiemy, co to znaczy być polskim patriotą

Dzisiaj polski dojrzały patriotyzm, dzisiaj prawdziwa miłość do ojczyzny, oznacza także tę wielką potrzebę, wielkie zadanie utrzymania Polski w UE – mówił w Płońsku podczas Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej lider ugrupowania Donald Tusk.

Szef PO nawiązywał do znajdujących się na sali flag: Polski, Płońska, Unii Europejskiej i Platformy Obywatelskiej.



– Jesteśmy w pierwszym rzędzie Polakami – wiemy, co to znaczy być polskim patriotą. Wiemy, i to też jest taka konstytucja PO, co znaczy miłość do tej małej, lokalnej ojczyzny. Wiemy, że nie ma nieważnego miejsca w Polsce, że nie ma nieważnego człowieka w Polsce i wiemy też, co znaczy być Europejczykiem – mówił Tusk.



– Być Europejczykiem to znaczy być Polakiem, być mieszkańcem Płońska, być mieszkańcem polskiej wsi - tu się nic nie kłóci. Powiem więcej, dzisiaj polski dojrzały patriotyzm, dzisiaj prawdziwa miłość do ojczyzny oznacza także tę wielką potrzebę, wielkie zadanie utrzymania Polski w UE – powiedział lider PO.



Tusk zapewniał, że zadaniem PO jest obrona interesów Polski, obrona interesów miast, miasteczek i obrona „Polski w Europie i „Europy w Polsce”.