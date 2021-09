Dramat w „białym miasteczku”. Nie żyje mężczyzna, który dokonał samookaleczenia

Starszy mężczyzna dokonał samookaleczenia na terenie „białego miasteczka” przed KPRM w Warszawie, gdzie odbywa się protest medyków. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Mężczyzna nie był związany z protestem. Policja nie potwierdza doniesień mediów, że poszkodowany postrzelił się w głowę. Jak dowiedział się portal tvp.info, zostawił list pożegnalny, w którym sprzeciwia się „politycznemu protestowi”.

Podkom. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji poinformował w rozmowie z portalem tvp.info, że do zdarzenia doszło około godziny 10:20 na terenie „białego miasteczka”.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do samookaleczenia mężczyzny w wieku około 70 lat. Z obrażeniami twarzy został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł – przekazał Retmaniak. – Nie była to osoba związana z protestem – dodaje policjant.



Na miejscu pracują służby. Funkcjonariusze ustalają, jak doszło do zdarzenia. Wiadomo, że nikt inny nie został ranny.



Media podają, że mężczyzna postrzelił się w głowę, co nie jest prawdą. Jak potwierdził portal tvp.info, mężczyzna po przyjściu na protest odpalił petardę i włożył ją sobie do ust; ze względu na obrażenia nie było można go zaintubować.



Portal tvp.info dowiedział się, że zmarły mężczyzna to były wojskowy.



Do zdarzenia doszło pod koniec konferencji protestujących medyków. Nagle słychać było głośny huk.

#wieszwiecej Polub nas

Od kilku dni trwa protest przedstawicieli branży medycznej. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia chce m.in. podwyżek, realnego wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenia norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów.



Komitet postuluje także m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.



Według resortu zdrowia łączny koszty realizacji postulatów byłyby ogromny. Realizacja postulatów płacowych protestujących medyków jest nie do udźwignięcia w przyszłorocznym budżecie – stwierdził w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Według niego resort chce jednak rozmawiać o ewentualnych realnych podwyżkach i ewentualnej mapie drogowej podwyżek na przyszłe lata.



W związku z protestem w pobliżu KPRM rozstawiono „białe miasteczko” Zgodnie z zapowiedziami protestujących każdy dzień w „białym miasteczku” poświęcony jest innej problematyce ochrony zdrowia. W piątek było to ratownictwo medyczne i SOR-y.