Śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych. Policja szuka sprawcy

Policja szuka kierowcy, który w sobotę rano na drodze krajowej nr 44 w Mikołowie (Śląskie) potrącił kobietę na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mimo reanimacji poszkodowana zmarła.

Dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział, że do wypadku doszło ok. godziny 5.30 na ul. Gliwickiej (dk 44). – Na przejściu dla pieszych została potrącona piesza przez nieznanego sprawcę, który odjechał z miejsca zdarzenia. Trwają czynności zmierzające do jego wykrycia – powiedział policjant.



Krótko po wypadku kobieta była reanimowana, nie udało się uratować jej życia. Według informacji policji była to młoda osoba, miała około 30 lat.



Po wypadku droga została zablokowana w obu kierunkach.



