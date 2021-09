Próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania pijanego. Sam był pijany

W bydgoskim tramwaju mężczyzna próbował dokonać tzw. obywatelskiego ujęcia pijanego pasażera. Jak się okazało, sam interweniujący był pijany. Jest nagranie z tego zdarzenia.

O sprawie informuje TVP3 Bydgoszcz. Do tego zdarzenia doszło w tramwaju linii numer 3, który zmierzał w kierunku Fordonu. Na nagraniu widać, jak pijany mężczyzna próbował zatrzymać i wyprowadzić z pojazdu pasażera, który również był nietrzeźwy.



Z nagrania wynika, że interweniujący mężczyzna telefonicznie zgłaszał tę sprawę służbom, które mają przyjechać na przystanek tramwajowy.



Na kolejnym przystanku pijany mężczyzna szarpał i wyprowadził siłą młodego pasażera z tramwaju. Kiedy na przystanku zjawili się policjanci, nikogo tam nie zastali.



–Każdy z nas powinien reagować na przypadki łamania prawa – mówi kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego KWP Bydgoszcz. – W tej sytuacji mieliśmy do czynienia z osobą, która spożywała alkohol w tramwaju. Przypominam, że spożywanie alkoholu w komunikacji publicznej jest zabronione – mówi policjant.



– Osoba, która zgłaszała taką informację, postąpiła oczywiście prawidłowo, natomiast w sytuacji, kiedy próbowała wyciągnąć osobę, która spożywała alkohol z tego tramwaju, zaczęła się z nią szarpać, wówczas możemy już mówić o przekroczeniu pewnej granicy prawa, ponieważ możemy mówić w takiej sytuacji o naruszeniu nietykalności cielesnej – wyjaśnia Słomski.



– To funkcjonariusze, którzy przyjeżdżają na miejsce oceniają całą sytuację, ustalają wszelkie okoliczności i oni rozliczają takiego sprawcę – tłumaczy komisarz Słomski.