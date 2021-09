Zmiana najważniejszego polityka w Europie. Prof. Krasnodębski o konsekwencjach dla Polski

Pod wieloma względami Niemcy są dla Polski kluczowym partnerem. Po 16 latach, najważniejszy głos przestanie tam należeć do Angeli Merkel. Czy to oznacza, że polityka naszego sąsiada diametralnie się zmieni? Prof. Zdzisław Krasnodębski przekonuje w rozmowie z portalem tvp.info, że nie. – Będzie ciągłość polityki. Przy lewicowym rządzie, może być nam czasem trudniej rozmawiać z Niemcami, ale to zależy od zagadnienia – zaznacza. Wyjaśnia, że siłą rzeczy wiele zmieni się z kolei w relacjach transatlantyckich, bo „jednak ostatnie wydarzenia w Afganistanie to dla Niemców czy Brytyjczyków był szok”.

Niemcy: Scholz wygrał drugą debatę telewizyjną Kandydat SPD na kanclerza Niemiec Olaf Scholz wygrał drugą debatę telewizyjną na dwa tygodnie przed wyborami do Bundestagu – wynika z... zobacz więcej

Ruszyła kolejna edycja kongresu Polska Wielki Projekt. W piątek w Warszawie zainicjowano 3–dniową serię debat nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską. Pierwszy z paneli poświęcony był bezpieczeństwu europejskiemu w relacjach transatlantyckich. Paneliści wskazywali tu na dużą rolę Stanów Zjednoczonych i Niemiec.



Portal tvp.info zwrócił się do prof. Zdzisława Krasnodębskiego z pytaniem, czy obecna sytuacja zmieni się znacząco po ustąpieniu z urzędu kanclerz Angeli Merkel. I czy rząd w Warszawie powinien się przygotować na zupełnie nową politykę Berlina?



Zobacz także -> Ministerstwo modlitwy w miejsce resortu ds. kobiet. Afganek tam nie wpuszczają



– Powinniśmy wychodzić z założenia ciągłości polityki niemieckiej. Tam jest nieco inaczej, niż dzieje się w wielu krajach, że zmiana szefa rządu to głęboka zmiana polityczna. Oczywiście jest to związane m.in. z systemem politycznym Niemiec i faktem, że przyszły rząd będzie rządem koalicyjnym i to przynajmniej trzech partii. To znaczy, że program rządowy będzie rezultatem kompromisu – zauważa Krasnodęski, członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt, europoseł PiS, profesor Uniwersytetu w Bremie.





Kto nowym kanclerzem?

Jak wskazuje Krasnodębski, zmiany w Niemczech byłyby dużo bardziej odczuwalne dla Polski, gdyby znaczący wpływ na koalicję miały np. postkomunistyczna Die Linke czy Zieloni. Tymczasem największe szanse na zastąpienie Angeli Merkel ma Olaf Scholz z SPD.



– A to gwarantuje pewną ciągłość. Mówi się nawet, że Scholz prowadzi w sondażach, bo przypomina Merkel. Jest faworytem, mimo że jako zbyt prawicowy socjalista, w pewnym momencie był nawet mocno krytykowany we własnej partii – wskazuje prof. Krasnodębski.



Zobacz także -> Nastolatka brutalnie zamordowana w Saksonii. Pochodziła z Polski



Tłumaczy, że fakt konieczności utworzenia koalicji sprawia, że zmiany w Niemczech nie są aż tak wyraźne jak w Polsce – na przykład w 2015 roku. – Przy tym lewicowym rządzie, może być nam czasem trudniej rozmawiać z Niemcami, ale na przykład niekoniecznie w temacie pamięci historycznej – podkreśla.

���� XI Kongresowi Polska Wielki Projekt - najważniejszemu spotkaniu polskiej inteligencji, dyskusjom o stanie Polski i Europy - towarzyszy wystawa o projekcie #OpowiadamyPolskęświatu na Zamku Królewskim w Warszawie. Zapraszamy do rozmów i zapoznania się z efektami trzech lat prac. pic.twitter.com/J4lO1AaYye — Wszystko Co Najważniejsze (@Najwazniejsze) September 17, 2021

Polscy dyplomaci na Białorusi uczcili ofiary sowieckiej agresji Dyplomaci Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku i Grodnie upamiętnili ofiary agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Przedstawiciele ambasady w... zobacz więcej

Niemcy ciekawi reakcji Polski

Niemiecki sondaż przedwyborczy. Kto zyskał, a kto stracił? Po raz pierwszy od 16 lat, czyli od objęcia urzędu kanclerza przez Angelę Merkel (CDU) w 2005 r., w wyścigu o fotel kanclerza stanęło troje... zobacz więcej

Prof. Krasnodębski tłumaczy, że brał niedawno udział w rozmowach z ambasadorem Niemiec w Polsce. Wskazywał, żedlatego niezależnie kto obejmie stanowisko szefa rządu, będziemy z nim rozmawiać. – Nawet gdyby był to Dietmar Bartsch z Die Linke czy Alexander Gauland z Alternative für Deutschland – relacjonuje portalowi tvp.info.Zobacz także -> Viktor Orban: Zgadzamy się w kwestii rodzin z papieżem Europoseł przypomina, że sam fakt zmiany kanclerza dopiero po 16 lata, jest w Europie czymś zupełnie wyjątkowym. Jedynym państwem europejskim, w którym istnieje taka ciągłość władzy, jest Rosja.

– To jest związane także z prawem. Alianci tak projektowali kiedyś niemiecką konstytucję, żeby do gwałtownych zmian władzy nie dochodziło, a wola ludu była mocno filtrowana przez instytucje. I tak zostało do tej pory. Ja uważam, że jest to jakaś słabość. Efektem tego systemu jest to, że najważniejsze decyzje podejmuje się za zamkniętymi drzwiami – wskazuje.



– Za tymi drzwiami ustala się, kto będzie prezydentem, jak ma wyglądać koalicja, czy kogo wskazać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zwykle zwalcza się też nowe partie, które chciałyby wejść do tego systemu podziału władzy. Tak było z Zielonymi kiedyś, a teraz jest z AfD – dodaje.



Zobacz także -> Niemcy i skojarzenia z kolonializmem. Przebudowa atrakcji największego parku rozrywki



Ocenia, że w Polsce te procesy są bardziej demokratyczne, bo przejrzyste dla społeczeństwa. – Wszystko jest na wierzchu. Jest to też swego rodzaju słabość, bo wszystko dzieje się publicznie, a przez to mamy sporo jałowych emocji. Z drugiej strony można tego bronić jako systemu bardziej demokratycznego niż niemiecki – mówi prof. Krasnodębski.

#wieszwiecej Polub nas

Po chaosie w Afganistanie nic już nie będzie takie samo

źródło: Portal tvp.info

O bezpieczeństwo europejskie w relacjach transatlantyckich zapytaliśmy polityka PiS także w kontekście Unii Europejskiej. Czy na forum w Brukseli relacje te są omawiane i realizowane wspólnie, czy jednak każde z państw działa tu na własną rękę?Europoseł tłumaczy, że UE próbuje budować jednolitą politykę zagraniczną, jednak zasada zgody sprawia, że wypracowanie wspólnego stanowiska jest dość trudne. Istnieją również grupy bojowe, ale nie jest to dobrze zorganizowane. Sam Krasnodębski był nawet posłem sprawozdawcą ws. Europejskiego Funduszu Obronnego, jednak jak podkreśla, w tych sprawach wiele może się zmienić dopiero teraz.Wzmocni tendencje do zwiększania możliwości obronnych w Europie. Czy będą to robiły poszczególne państwa? Pewnie tak, ale w jakiejś współpracy – ocenia. Wskazuje, że tu kluczowe będzie działanie tak, by nie kłóciło się to z istnieniem NATO.Zobacz także -> Trzeci czarter z Afganistanu. 170 ewakuowanych wylądowało w Katarze Polityk przypomina, że już roku temu czternaście krajów Unii (w tym Niemcy i Francja) zaproponowałoPrasa w Wielkiej Brytanii dużo pisała o tym, że upadł mit o relacjach specjalnych Wielkiej Brytanii i USA. Premier Boris Johnson i inni europejscy sojusznicy nie byli w ogóle zawiadomieni o tym, co się dzieje. To będzie niosło określone konsekwencje, a jak wiemy, Niemcy mają dobre tradycje militarne, więc jeżeli zdecydują się pójść w tym kierunku, to na pewno będą potrafili szybko się odbudować – komentuje prof. Zdzisław Krasnodębski.