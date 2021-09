Polski samolot awaryjnie lądował w Etiopii. Maszyna wcześniej zapaliła się na lotnisku

Samolot polskich linii Enter Air lecący z kenijskiej Mombasy do Warszawy musiał awaryjnie wylądować na lotnisku w stolicy Etiopii Addis Abebie. Jak relacjonują pasażerowie, przed startem maszyna miała się zapalić. – Po pasażerów wysyłamy z Polski drugi samolot – poinformowała nas spółka. Na pokładzie było 167 osób.

Samolot, na pokładzie którego znajdowali się polscy turyści, miał wylecieć z kenijskiej Mombasy w piątkowy wieczór (chwilę przed godziną 21). Do startu o wskazanej godzinie jednak nie doszło, bo załoga maszyny kazała pasażerom opuścić pokład z powodu problemów technicznych.



– Kapitan wyszedł z kabiny i krzyczał, dosłownie krzyczał – natychmiast opuścić samolot, zostawić rzeczy i opuścić samolot – mówi Polsatowi jedna z pasażerek, która dodaje, że po tym, jak wysiadła z maszyny, zauważyła dym wydobywający się z samolotu. Jak mówi, prawdopodobnie wybuchł pożar w luku bagażowym.



Kilka godzin później załoga pozwoliła pasażerom wrócić na pokład. Maszyna wyleciała z Kenii kierując się do Polski, lecz po dwóch godzinach musiała przerwać lot, a pilot miał zakomunikować, że awarii uległ jeden z silników. Samolot lądował więc w Addis Abebie w Etiopii.



– Obecnie jesteśmy w ok. 200 osób na lotnisku. Nie dostajemy żadnej pomocy. Nie wiemy, gdzie są nasze bagaże. Słyszeliśmy, że mamy dostać jakiś hotel, ale na razie nie mamy żadnego potwierdzenia – mówił Onetowi jeden z pasażerów lotu.

Enter Air: po pasażerów wysyłamy drugi samolot

źródło: portal tvp.info

Spółka Enter Air w komunikacie przesłanym portalowi tvp.info przekazała, że „samolot Boeing 737 800z powodu błędnych wskazań w czasie lotu na jednym z silników musiał zgodnie z procedurą wylądować w Etiopii”.„Aktualnie sprawdzane są dokładne przyczyny problemu, ale komunikacja z Addis Abebą jest bardzo utrudniona. Ponieważ nie wiemy jeszcze jaka była przyczyna i czy samolot jest sprawny do lotu,” – zaznaczono.Dodano też, że na lotnisku w Mombasie przed wylotem tej maszyny miał miejsce osobny przypadek, „którego przyczyną było pojawienie się dymu w bagażniku, pochodzącego najprawdopodobniej z jednego z bagaży”.