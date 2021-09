Tlenek etylenu w suplementach diety. GIS ostrzega

Główny Inspektor Sanitarny poinformował w komunikacie o wycofaniu przez firmę Open4Nature ze sprzedaży niektórych partii suplementów diety marki Royal Green. Powodem jest zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Jak przekazano w komunikacie, tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, obecność tej substancji w żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolona.



Firma, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od producenta Frenchtop Natural Care Products BV, podjęła działania mające na celu wycofanie z obrotu wskazanych partii produktów.



Wycofany został produkt o nazwie „Royal Green Ashwagandha” z datą minimalnej trwałości: 20.02.2022, 30.04.2022, 04.12.2022, 03.04.2023 oraz 07.09.2023. Komunikatem są też objęte suplementy „Royal Green Green-Lipped Mussel complex” z datą minimalnej trwałości: 17.10.2021, 17.06.2022.



Ze sprzedaży usunięto również produkty o nazwie „Royal Green Magnesium" z datą minimalnej trwałości do 09.09.2021, 18.11.2021, 30.01.2022 oraz 06.04.2022. Wycofano także „Royal Green Multi Gold" z datą minimalnej trwałości do 16.06.2022 oraz „Royal Green Saw Palmetto complex" z datą minimalnej trwałości do 31.08.2022.



