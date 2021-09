Zakaz randkowania dla skazanych na dożywocie? Wszystko przez jednego więźnia

Rząd Danii chce zakazać randek przestępcom skazanym na dożywocie w związku z bujnym życiem towarzyskim, jakie prowadzi Peter Madsen, konstruktor łodzi podwodnych odsiadujący wyrok za zamordowanie szwedzkiej dziennikarki.

„Skazani na dożywocie i odsiadujący już długoletnie kary więzienia nie mogą wykorzystywać więzień jako centrum randkowego lub platformy medialnej” – oświadczył w komunikacie minister sprawiedliwości Nick Haekkerup.



Według propozycji więźniowie przez pierwszych 10 lat pobytu w odosobnieniu mieliby zakaz kontaktów z osobami z zewnątrz, zakaz posiadania telefonów komórkowych oraz brak dostępu do Internetu. Grono odwiedzających ma być ograniczone do najbliższej rodziny.



W zeszłym roku media ujawniły, że Madsen, skazany w 2018 roku za zamordowanie na swojej łodzi na tle seksualnym Szwedki Kim Wall, związał się z 17-letnią dziewczyną, po tym, gdy nastolatka zaczęła do niego pisać listy. – Całkowicie zakochałam się w nim – powiedziała dziewczyna telewizji DR. Ostatecznie morderca wziął ślub w 2020 roku z inną wielbicielką, mieszkającą w Finlandii 39-letnią rosyjską artystką Jenny Curpen.

źródło: pap

Inna propozycja zmiany prawa to zakaz publikacji w mediach informacji związanych z popełnionym przestępstwem. Ma to z kolei związek z ujawnieniem, że inny odsiadujący dożywocie, wielokrotny morderca Peter Lundin, posiada profil w mediach społecznościowych oraz stworzył podcast o życiu za kratkami.W opinii Jensa Elo Ryttera, eksperta ds. praw człowieka Uniwersytetu Kopenhaskiego, „zakaz nawiązywania nowych znajomości będzie ingerował w prywatność więźnia, a zakaz publikowania informacji o zbrodni może rodzić pytania o cenzurę”.Rząd przesłał do parlamentu w sumie sześć punktów zaostrzających pobyt więźniów skazanych na długoletnie wyroki. Większość partii popiera zmiany, mają one wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.