W sobotę w dzień nawet 8 stopni. Jest za to region, gdzie może nie padać

Na przeważającym obszarze kraju w sobotę będziemy mieli zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej synoptyk IMGW Mateusz Barczyk, niemal w całym kraju należy spodziewać się przelotnego deszczu, który na Podlasiu może być intensywny.

Zdaniem Mateusza Barczyka synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sobota nie będzie sprzyjała pobytowi na świeżym powietrzu.



– Od rana przywita nas zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie kraju. Praktycznie na terenie całej Polski w ciągu dnia może pojawić się przelotny deszcz. Na Podlasiu może być on dość intensywny. Jedynie lokalnie na Wybrzeżu będą miejsca, gdzie nie będzie padało. Na dodatek będzie chłodno, a na Suwalszczyźnie, gdzie maksymalna temperatura dojdzie do około ośmiu stopni, można nawet powiedzieć, że zimno – powiedział Barczyk.





W ciągu dnia maksymalna temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 15 stopni w centrum, do 17 stopni Celsjusza w okolicach Szczecina.





