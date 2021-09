Megaprzemyt. Cztery tony kokainy miały trafić do Polski

Holenderska prokuratura poinformowała w piątek, że służbom celnym w porcie w Rotterdamie udało się udaremnić ogromny przemyt kokainy. W pojemniku z drewnem, którego odbiorcą miała być firma w Polsce, wykryto 4 tony tego narkotyku. Czarnorynkowa wartość przejętego ładunku to 300 mln euro.

Kokaina przypłynęła z Surinamu w Ameryce Południowej. Do jej przejęcia doszło w czwartek wieczorem.



„To wyjątkowa sytuacja” – cytuje rzecznika holenderskiej prokuratury portal NOS. „Zdarza się nam przechwytywać duże transporty, ale cztery tony to coś niebywałego” – zaznaczył, dodając, że to bez wątpienia jedna z największych prób przemytu w historii portu.



W ubiegłym tygodniu Europol poinformował, że Holandia i Belgia są obecnie „epicentrum” rynku kokainy w Europie. Kraje Beneluksu zdetronizowały Hiszpanię jako „okno na Europę” dla południowoamerykańskiej kokainy.



Czytaj także: W czasie pandemii narkogangi w Hiszpanii zwiększyły obroty i zyski