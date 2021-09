Ustawa antykorupcyjna przygotowana przez Kukiz'15 uchwalona

Sejm uchwalił ustawę antykorupcyjną przygotowaną przez koło poselskie Kukiz'15. Ustawa jest od lat sztandarowym pomysłem Kukiz'15. Za jej przyjęciem opowiedziało się 286 posłów, jeden był przeciwny, a 158 wstrzymało się do głosu.

Przeciw ustawie głosowały Koalicja Obywatelska (z wyjątkiem dwóch głosów za) i większość Lewicy (11 głosów za i 1 wstrzymujący). Poparły ją poza Zjednoczoną Prawicą i kołem Kukiz’15 także Koalicja Polska (PSL), Porozumienie, koło Polskie Sprawy, Konfederacja i Polska 2050.

Platforma i Lewica wstrzymały się przy głosowaniu nad ustawą antykorupcyjną.

Oczywiście tylko dlatego, że była zbyt liberalna. pic.twitter.com/lmzXsISePx — Łukasz A. Jankowski (@LAJankowski) September 17, 2021

Głównym celemjest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję. Przygotowany przez posłów kołai poparty przezw ramach umowy politycznej zawartej między oboma ugrupowaniami akt dokonuje nowelizacjii innych ustaw.

Nowelizacja poszerza katalog przestępstw, których popełnienie będzie grozić bardzo surowymi sankcjami m.in. obligatoryjną utratą pracy, a także dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych w przypadku recydywy.



Ponadto zakłada ona m.in., że skazani za korupcję nie będą mogli ubiegać się o pieniądze publiczne w ramach przetargów; sąd będzie mógł pozbawić skazanego za korupcję praw publicznych; wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.



Zgodnie z ustawą antykorupcyjną partie polityczne będą miały obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat, które będą umieszczane w BIP; będą miały też obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów, również udostępnianego w BIP. Obowiązek publikowania umów mają mieć również samorządy.



W trakcie głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję do nowelizacji. Wśród nich była poprawka zakładająca, że zakaz pracy parlamentarzystów i samorządowców w spółkach z co najmniej 10 procentowym udziałem skarbu państwa lub samorządu, wszedłby w życie nie od następnej kadencji, ale wraz z innymi przepisami ustawy, czyli już 1 stycznia 2022 roku.

Jednocześnie posłowie w piątkowym głosowaniu opowiedzieli się za przyjęciem poprawek Prawa i Sprawiedliwości. Sprawozdawca komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach Piotr Sak (PiS) wskazywał wcześniej w rozmowie z PAP, że poprawki te są czysto techniczne i dotyczą rozszerzenia katalogu tak aby „wszystko było ze sobą zsynchronizowane”.Paweł Kukiz mówił niedawno PAP, że uchwalenie tzw. ustawy antykorupcyjnej to jeden z postulatów, które są przedmiotem umowy z PiS, ale to także sztandarowy pomysł Kukiz'15 od lat. Umowa pomiędzy PiS a Kukiz'15, która została zawarta na przełomie maja i czerwca, dotyczy wzajemnego wsparcia w Sejmie inicjatyw obu ugrupowań.