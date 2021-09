Wandal na terenie domu zakonnego. W Aninie sprofanowano figurkę Matki Boskiej

Kolejny atak na symbole religijne. Tym razem dokonano profanacji figury Matki Bożej w ogrodzie domu zakonnego Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Aninie . Sprawa została zgłoszona na policję.

Jak poinformowano, figurka Matki Bożej umieszczona była na postumencie wysokości ok. 1,2 m. „Zawiązano kabel telefoniczny na szyi Matki Bożej i figurę ściągnięto z cokołu. Nie wygląda ona na uszkodzoną, bo wpadła w miękką ziemię i w drobne liście” – powiedział proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie ks. Marek Doszko cytowany przez „Radio Warszawa”.



„Dla mnie to nie do pomyślenia, że ktoś podnosi rękę na Matkę Bożą” – skomentowała z kolei sprawę s. Elżbieta Łaniewska. Sprawa ta została zgłoszona na policję.



