Samobójstwo wspomagane w kolejnym australijskim stanie

Parlament stanu Queensland w północno-wschodniej Australii przyjął ustawę legalizującą wspomagane samobójstwo. Zacznie ona obowiązywać od stycznia 2023 roku. Jest to piąty z 6 stanów i 2 terytoriów Australii, który zezwolił na tę formę zakończenia życia.

Decyzję podjęto większością głosów 61 do 30. Umożliwi ona osobie cierpiącej na chorobę zaawansowaną, postępującą lub będącą w fazie terminalnej dostęp do dobrowolnego samobójstwa przy wsparciu medycznym (Voluntary Assisted Dying). Osoba taka musi podjąć decyzję o nim samodzielnie, a nie pod przymusem. Ponadto musi istnieć prawdopodobieństwo, że jej stan zdrowia i tak spowodowałby śmierć w ciągu roku.



Wicepremier Queenslandu Steven Miles oświadczył, że ustawa nie sprawi, iż śmierć człowieka będzie mniej tragiczna, ale oszczędzi mu bólu i cierpienia. Z kolei parlamentarzyści, którzy sprzeciwiali się nowemu prawu, wskazywali, że godną śmierć zapewnia opieka paliatywna, która w stanie Queensland jest jednak niedostępna w jego odległych rejonach.

Kościół katolicki prowadził kampanię na rzecz tego, by ustawa nie obowiązywała w szpitalach prowadzonych przez podmioty kościelne, które w Queensland zapewniają 20 procent opieki nad osobami starszymi. Jednak nowe prawo zezwala pacjentom w stanie terminalnym do skorzystania ze wspomaganego samobójstwa także w tych placówkach, gdy stan zdrowia nie pozwala już na przewiezienie ich w inne miejsce.

Zobacz także: Katolicy, żydzi i muzułmanie przeciwni eutanazji

The Queensland Parliament, like the Victorian Parliament four years ago, is committed to legislating for euthanasia. But there are three major developments proposed that are very worrying, writes Fr Frank Brennan SJ.https://t.co/ROqFeRbWwc via @australian pic.twitter.com/S3SFyGcthF