Ćwierćfinał ME w amp futbolu. Polska wygrała z Francją

Reprezentacja Polski pokonała Francję 2:0 w ćwierćfinale rozgrywanych w Krakowie mistrzostw Europy w amp futbolu. Obie bramki zdobył Kamil Grygiel. W sobotnim półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Hiszpanią.

Polska - Francja 2:0 (1:0)

Od pierwszego gwizdka podopieczni Marka Dragosza dyktowali swoje warunki. W 7. minucie Kamil Grygiel popisał się precyzyjnym strzałem z ostrego kąta i umieścił piłkę w siatce.Biało-Czerwoni konsekwentnie dążyli do podwyższenia prowadzenia. Mieli kilka okazji, a najbliżej powodzenia był w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Bartosz Łastowski. Zawodnik Legii Warszawa trafił jednak w słupek.Po przerwie Polacy wciąż przeważali. W 30. minucie znakomitej okazji nie wykorzystał Krystian Kapłon. Po strzale zawodnika Wisły Kraków piłka odbiła się od poprzeczki.W 35. minucie było już jednak 2:0. Grygiel znalazł się w sytuacji sam na sam i pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Zawodnik Wisły Kraków był bliski skompletowania hat-tricka, ale po składnej, zespołowej akcji trafił w słupek.Biało-Czerwoni do końca kontrolowali przebieg gry i nie pozwolili rywalom na wypracowanie choćby jednej okazji bramkowej.– Byliśmy spokojni, bo znamy swoją wartość. Mecz był pod naszą kontrolą, wiedzieliśmy, jak grają Francuzi i jak chcemy z nimi grać. Wszystko zostało zrealizowane. Szybko strzelony gol nam to ułatwił – podsumował trener Dragosz.W sobotnim półfinale (stadion Cracovii, godz. 15.00) Polacy zmierzą się z Hiszpanią, z którą w środowym meczu grupowym zremisowali 1:1.

Hiszpanie w ćwierćfinale dość niespodziewanie - po rzutach karnych - wyeliminowali Anglików. W drugim półfinale Turcja zagra z Rosją.



W pozostałych meczach ćwierćfinałowych: Rosja - Włochy 2:0, Turcja - Irlandia 4:0, Hiszpania - Anglia 1:1, karne 7:6.



W meczach o miejsca 9-14: Grecja - Izrael 3:1, Gruzja - Belgia 8:0.



Amp futbol to odmiana piłki nożnej uprawiana przez zawodników po jednostronnej amputacji kończyny dolnej - w przypadku graczy z pola - lub kończyny górnej u bramkarzy. Mecze trwają 2x25 minut.