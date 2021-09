Holendrzy spierają się o ewakuację z Afganistanu. Posadę traci kolejna minister

Parlament Holandii przegłosował w czwartek wotum nieufności wobec ministrów spraw zagranicznych oraz obrony w związku z akcją ewakuacyjną z Afganistanu. Zaraz po głosowaniu do dymisji podała się szefowa dyplomacji Sigrid Kaag. W piątek o swoim odejściu poinformowała natomiast kierująca resortem obrony Ank Bijleveld-Schouten.

Obie dymisje są konsekwencją zarzutów parlamentarzystów, że operacja ewakuacyjna z Afganistanu była przeprowadzona chaotycznie. Ponadto dziennik „De Volkskrant” ujawnił w tym tygodniu, że personel holenderskiej ambasady w Kabulu wręcz błagał MSZ o ewakuację już w marcu 2020 r., na kilka miesięcy przed przejęciem władzy w Afganistanie przez talibów.



To wszystko wywołało oburzenie opozycji, do której dołączyła koalicyjna partia chadecka CU. W czwartek izba niższa parlamentu (Tweede kamer) stosunkiem głosów 78 do 72 wyraziła wotum nieufności wobec Kaag i Bijleveld-Schouten. Było to możliwe dzięki głosom CU.



Kaag podała się do dymisji od razu po głosowaniu, a Bijleveld-Schouten w piątek po południu. – Nie będę ukrywać, że byłam zaskoczona decyzją posłów – powiedziała w piątek minister obrony. Zaprzeczyła, by wywierano na nią naciski w sprawie podania się do dymisji.

źródło: pap

Bijleveld-Schouten jeszcze w czwartek mówiła, że nie zamierza odchodzić ze stanowiska, dziennik „De Telegraaf” twierdzi jednak, że jej deklaracja wywołała oburzenie w jej partii. Członkowie zarządu Apelu-Chrześcijańsko-Demokratycznych (CDA) mieli zażądać odejścia krytykowanej minister obrony.– Czuła się jak ryba w wodzie w resorcie obrony – komplementował Bijleveld-Schouten premier Mark Rutte na konferencji prasowej. Szef gabinetu zapowiedział, iż jej obowiązki będzie pełnić minister sprawiedliwości Ferd Grapperhaus (CDA).