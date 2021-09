Szachistka kontra Netflix. „Gambit Królowej” może kosztować platformę 5 mln więcej

Była mistrzyni świata w szachach Gruzinka Nona Gaprindaszwili żąda od platformy Netflix co najmniej 5 mln dolarów odszkodowania za zniesławienie. Chodzi o nieprawdziwe słowa na jej temat, które padają w serialu „Gambit Królowej”.

Prawnicy 80-letniej arcymistrzyni twierdzą, że „seksistowskie i deprecjonujące” jest stwierdzenie w „Gambicie Królowej”, jakoby Gaprindaszwili „nigdy nie rywalizowała z mężczyznami” – podała agencja Reutera.



W pozwie zaznaczono, że w finałowym odcinku serialu pokazane są wydarzenia z 1968 roku, a wówczas Gaprindaszwili miała już za sobą ponad 50 partii rozegranych z mężczyznami.



Według agencji Reutera w dokumentach skierowanych do sądu federalnego w Los Angeles podkreślono, iż Gruzinka „była pierwszą kobietą w historii, która zdobyła tytuł arcymistrza szachowego wśród mężczyzn”.

Według prawników Gaprindaszwilicelowo skłamał, by dodać dramatyzmu sytuacji głównej bohaterki; by pokazać, że dokonała tego, czego nie zrobiła wcześniej żadna kobieta. Dodatkowo przedstawiono ją jako Rosjankę, podczas gdy Gaprindaszwili jest Gruzinką – zaznaczyła gruzińska telewizja.Serial „Gambit Królowej” to ekranizacja powieści Waltera Tevisa o sierocie Beth Harmon, która zostaje najlepszą szachistką okresu zimnej wojny. Harmon jest postacią fikcyjną, ale serial pokazuje także prawdziwych szachistów tamtej epoki.

Zobacz także: Netflix został pozwany za serial „Król Tygrysów”

Nona Gaprindashvili, a history-making chess champion, was pained to learn that "The Queen's Gambit" had erased her many successes against male opponents. Now, she's suing Netflix. https://t.co/Gau4waZhsH

�� “[Nona Gaprindashvili] is the female world champion and has never faced men,” goes a line in 'The Queen’s Gambit’.



♟ But by 1968, Gaprindashvili had already won at least one major men's tournament. Now, she’s suing Netflix for defamation��https://t.co/QU1G8IjaGK