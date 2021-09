Nauczycielka w szkole skracała dziecku włosy. Ojciec żąda miliona dolarów

Szokujący incydent w jednej ze szkół w stanie Michigan (USA). 7-letnia dziewczynka wróciła do domu ze znacznie krótszymi włosami. Jak się okazało, stała za tym jej nauczycielka. Ojciec dziecka złożył w tej sprawie pozew o odszkodowanie w wysokości miliona dolarów.

Sytuacja miała miejsce w szkole publicznej w Mount Pleasant w stanie Michigan. 7-latka wróciła do domu ze znacznie krótszymi włosami po jednej stronie. Obciąć je miała koleżanka dziewczynki w szkolnym autobusie.



Ojciec dziewczynki złożył w tej sprawie oficjalną skargę. Zabrał też córkę do fryzjera, który wyrównał włosy. Jednak dwa dni później 7-latka znowu wróciła do domu ze szkoły z przyciętymi włosami - tym razem po drugiej stronie głowy.



Jak się okazało, włosy dziewczynce obcięła nauczycielka i zarazem szkolna bibliotekarka.



Ojciec 7-latki wypisał dziecko ze szkoły. Co więcej, oskarżył nauczycielkę o kierowanie się uprzedzeniami rasowymi – dziewczynka ma ojca o mieszanym pochodzeniu etnicznym.



Przeprowadzono w tej sprawie wewnętrzne śledztwo. Okręg Szkolny Mount Pleasant nie potwierdził, że nauczycielka kierowała się uprzedzeniami rasowymi. Pracownica szkoły dostała jeszcze jedną szansę.



Ojciec dziewczynki postanowił jednak złożyć pozew w tej sprawie do sądu. Pozwał zarówno Okręg Szkolny Mount Pleasant, który rozpatrywał sprawę, jak również nauczycielkę. Domaga się zadośćuczynienia w wysokości miliona dolarów.



