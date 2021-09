Potrąciła dziecko na pasach. Zapytała, czy wszystko w porządku i odjechała

Zaskakujące zachowanie kobiety, która potrąciła dzziewczynkę na przejśćiu dla pieszych w Myślenicach (woj. małopolskie). Miała ona otworzyć drzwi i zapytać dziecko, czy wszystko w porządku, a następnie odjechać. Sprawę bada policja.

Sytacja miała miejsce w piątek kilka minut po godz. 8 na przejściu dla pieszych przez ul. Kniaziewicza w Myślenicach. Jak podadje „Gazeta Krakowska”, doszło do potrącenia dziecka.



Według wstępnych informacji dziewczynce nic groźnego się nie stało. Kierująca samochodem tuż po potrąceniu miała otworzyć drzwi i zapytać dziecko, czy wszystko w porządku. Następnie się oddaliła.



Potrącona dziewczynka, kiedy dotarła do szkoły, zaczęła uskarżać się na ból. Powiedziała nauczycielce, co się stało, a ta zawiadomiła policję. Funcjonariusze ustalili, że za kierownicą auta siedziała mieszkanka gminy Myślenice. Została wezwana i przesłuchana w sprawie.



