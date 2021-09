Para turystów uratowała kundelka. Właściciel zostawił go w nagrzanym samochodzie

Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszał 40-latek z województwa łódzkiego. W nagrzanym samochodzie na kilka godzin zostawił psa. Zwierzę – po zgłoszeniu od turystów – uwolnili policjanci i strażacy wyłamując drzwi auta – poinformowała w piątek oświęcimska policja.

Samochód był zaparkowany w sobotę na parkingu przy jednym z parków rozrywki w Zatorze. Zwierzę skamleniem zwróciło uwagę przechodzących turystów, którzy wezwali policję. – Powiedzieli, że słyszeli wycie i skomlenie psa, które dochodziły z przestrzeni bagażowej busa opel movano. Odgłosy nagle ucichły. W związku z podejrzeniem, że psu może grozić niebezpieczeństwo, policjanci podjęli decyzję o siłowym otwarciu pojazdu. Zrobili to strażacy przy użyciu łomu – relacjonowała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.



W mocno nagrzanej przestrzeni bagażowej był mały kundelek. – Czworonogiem zajęli się strażacy. Policjanci zaczęli szukać właściciela opla. Po kilkudziesięciu minutach przyszedł na parking, gdzie został poinformowany o wszczęciu wobec niego postępowania z ustawy o ochronie zwierząt. Mężczyzna trafił do zatorskiego komisariatu. Jeszcze tego samego dnia został mu przedstawiony zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Przyznał się i dobrowolnie poddał karze. Musi zapłacić grzywnę w wysokości 6 tys. zł – powiedziała Jurecka. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

– Na podziękowania za prawidłową reakcję zasługują Joanna i Tomasz z powiatu piaseczyńskiego. Podejrzewając, że zwierzęciu może grozić niebezpieczeństwo, nie pozostawili go bez pomocy – dodała Małgorzata Jurecka.

