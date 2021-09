Obowiązkowe szczepienia w kraju Trójmorza. W trybie natychmiastowym

Władze Słowenii poinformowały w piątek, że wprowadzają w trybie natychmiastowym obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla pracowników sektora rządowego. Do 1 października będą oni musieli otrzymać pierwszą dawkę szczepionki, a w ciągu miesiąca –następną.

Negatywne wyniki testów PCR nie będą już wystarczającą przepustką do instytucji państwowych, włącznie ze szpitalami.



W mijającym tygodniu rząd Słowenii wprowadził obowiązek posiadania przepustek sanitarnych dla pracowników prywatnych przedsiębiorstw oraz dla osób, które chcą dostać się do szpitali. Paszporty koronawirusowe wymagane są też na stacjach benzynowych, w galeriach handlowych, restauracjach i innych miejscach publicznych.



Decyzja rządu, związana ze wzrostem zakażeń koronawirusem, wywołała w środę protesty w Lublanie – podaje Associated Press.

W Słowenii, liczącej 2 mln mieszkańców, zaszczepiono jak dotąd niespełna połowę populacji, znacznie poniżej średniej w Unii Europejskiej.

