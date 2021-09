Morawiecki o „gniewnych pomrukach” Kremla. „To nas jednoczy” [WIDEO]

Polska i państwa bałtyckie nie mogą być bierne; każdy gniewny pomruk ze strony Kremla czy Mińska musi wywoływać konsolidację po naszej stronie – mówił premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych. Premier Litwy Ingrida Szimonyte zapowiedziała, Litwa i Polska zjednoczą siły przed napadami hybrydowymi i propagandą.

Szef polskiego rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Litwy Ingridą Szimonyte zwracał uwagę, że konsultacje odbyły się 17 września, czyli w 82. rocznicę inwazji Związku Radzieckiego na Polskę.



– Dziś widzimy, że te zmory przeszłości, nie tak odległe, jak mogłoby się nam wydawać, mają znaczenie coraz większe także dla teraźniejszości i przyszłości. Licho nie śpi, a różne neoimperialne żądze dają o sobie znać i sprawiają, że Polska i państwa bałtyckie, w szczególności Litwa, nie mogą być bierne. Musimy być bardzo aktywni, musimy ze sobą jak najlepiej współpracować – mówił.



Morawiecki zaznaczył, że pokój jest wartością niezwykle kruchą. W tym kontekście wskazywał na to, co dzieje się w Europie, „jak działają autorytarne reżimy”.

���� Premier @MorawieckiM na konferencji prasowej w #KPRM: Bardzo dziękuje za dzisiejsze konsultacje międzyrządowe. 17.09 to dzień symboliczny - dzień inwazji Związku Radzieckiego na Polskę. Dziś widzimy, że te zmory przeszłości mają coraz większe znaczenie też dla przyszłośc pic.twitter.com/B75Dce2sZY — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 17, 2021

źródło: pap

Premier wskazywał, że Rosja wzmacnia swoją potęgę, zwracając uwagę na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe. Dodał, że Białoruś testuje szczelność naszych granic i próbuje wywołać kryzys migracyjny, a towarzyszy temu inwazja dezinformacji, fake newsów, różnego rodzaju propaganda oraz ataki cybernetyczne.– To są akty agresji, które jeszcze mocniej nas jednoczą i dziś bardzo wiele o tym rozmawialiśmy, także o środkach, które razem wspólnie powinniśmy przedsięwziąć i które są niezbędne do tego, żeby obronić się przed tymi wrogimi działaniami ze Wschodu.. Jestem przekonany, że te konsultacje międzyrządowe do takiej konsolidacji doprowadziły – powiedział Morawiecki.