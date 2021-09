Premier ma swój podcast. Na początek jak „wyjść z roli »montowni Europy«”

Nowoczesna gospodarka nie powinna konkurować wyłącznie kosztami pracy, a jakością, produktywnością i innowacyjnością przedsiębiorstw – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w autorskim podcaście. Dodał, że minimalne wynagrodzenie na rozsądnym poziomie motywuje firmy.

Szef rządu przekazał w piątkowym wpisie na Facebooku, że od dziś w każdy piątek będzie można posłuchać jego autorskiego podcastu. – Mówię o tym, co ważne dla Polski i Polaków – przekazał.



Odnosząc się do tematów gospodarczych, premier zwrócił uwagę, że brak godziwej płacy minimalnej prowadzi do destabilizacji rynku. – Sytuacja, w której ludzie pracujący żyją poniżej granicy ubóstwa, na dłuższą metę jest niekorzystna i dla zatrudniających, i dla zatrudnianych – stwierdził. Dodał, że tworzy się „zaklęty krąg” z takimi efektami, jak pułapka średniego rozwoju, niska innowacyjność gospodarki, mała efektywność pracy.



Mateusz Morawiecki zaznaczył, że temat płacy minimalnej nie został wprowadzony przez skandynawskie socjaldemokracje. – W nowoczesnych gospodarkach wysokość płacy minimalnej nie dotyczy wyłącznie grup o najniższych dochodach – powiedział. Określił jako niebezpieczny mit twierdzenie, że wyższa płaca minimalna niesie ze sobą ryzyko spowolnienia gospodarczego albo wzrostu bezrobocia.

– Nowoczesna gospodarka nie powinna konkurować wyłącznie kosztami pracy, tylko, a raczej przede wszystkim, jakością, produktywnością i innowacyjnością przedsiębiorstw – powiedział szef rządu. Dodał, że minimalne wynagrodzenie na rozsądnym poziomie motywuje firmy – „to droga do podnoszenia produktywności, a to z kolei przekłada się na konkurencyjność całej gospodarki i daje realną szansę na wyjście z roli »montowni Europy«”.



Prawo i Sprawiedliwość – jak stwierdził szef rządu w podkaście – podnosi płacę minimalną. Tylko w ciągu ostatnich 6 lat podnieśliśmy płacę minimalną aż o 1260 zł, o ponad 70 proc. Jeszcze w 2014 r. wynosiła ona 1680 zł brutto, a od przyszłego roku będzie to 3010 zł, czyli minimalna płaca godzinowa wyniesie 19,7 zł - powiedział. W 2022 r.,dodał, "nie tylko wzrośnie płaca minimalna, ale podatek dochodowy będzie opłacany dopiero od poziomu zarobków 30 tys. zł rocznie. "W kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 16,5 mld zł".