Ta uczelnia pokonała Oksford i Cambridge. Zaskakujący ranking

Najlepszym uniwersytetem w Wielkiej Brytanii jest obecnie szkocki University of St Andrews, który wyprzedził Oksford i Cambridge – wynika z opublikowanego w piątek rankingu „The Times and The Sunday Times Good University Guide”.

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by inna uczelnia niż uniwersytet w Oksfordzie bądź w Cambridge wygrała sporządzany od 30 lat ranking ani jakikolwiek inny brytyjski ranking uniwersytetów.



University of St Andrews stale jest w czołówkach rankingów brytyjskich uniwersytetów i w ostatnich latach zmniejszał stratę punktową do Oksfordu i Cambridge, ale w czasie pandemii COVID-19, gdy wszystkie uczelnie musiały na dłuższy czas przestawić się na nauczanie zdalne, zanotował – w odróżnieniu od konkurencji – tylko nieznaczny spadek w kategorii satysfakcji studentów z nauczania. To pozwoliło mu wysunąć się na pierwsze miejsce.



– Osiągnięcie St Andrews, jakim jest pierwsze miejsce w naszym rankingu nie powinno być niedoceniane. To nie jest przypadek. Uniwersytet od kilku lat zbliżał się do duopolu Oxbridge dzięki bardzo wysokiemu poziomowi satysfakcji studentów, osiągając szczyt w ciągu ostatniego roku, mimo zakłóceń spowodowanych pandemią – powiedział Alastair McCall, redaktor „The Times and The Sunday Times Good University Guide”.

W rankingu oprócz satysfakcji studentów brane są pod uwagę takie czynniki jak jakość nauczania, jakość badań naukowych, odsetek studentów kończących naukę, perspektywy zawodowe absolwentów, wysokość czesnego.W tegorocznej edycji sklasyfikowano 132 uniwersytety. Kolejne miejsca zajęły Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Imperial College London, London School of Economics, Durham University, University College London i University of Warwick.

