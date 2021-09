Opatów. Samochód wbił się w drzewo. Jechali nim uczniowie do szkoły

Tragiczny wypadek w Opatowie (woj. świętokrzyskie). Samochód, którym podróżowali uczniowie do szkoły, wypadł z drogi, a następnie wbił się w drzewo. W wyniku zderzenia na miejscu zginął 18-latek. Jego kolega i koleżanka zostali natomiast ranni.

Do wypadku doszło w piątek rano na ulicy Świętokrzyskiej w Opatowie. Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. „Przy użyciu sprzętu hydraulicznego strażacy wykonali dostęp do osób znajdujących się w samochodzie – powiedział Sylwester Kochanowicz, komendant powiatowy państwowej straży pożarnej w Opatowie cytowany przez „Dziennik Zachodni”.



„Samochodem marki Audi jechało do szkoły troje młodych ludzi: 18-letni kierowca, jego rówieśnica i 15-letni chłopiec, cała trójka z powiatu opatowskiego” – powiedziała z kolei Katarzyna Czesna-Wójcik, rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Opatowie.



Niestety w wyniku zderzenia na miejscu zginął 18-letni kierowca. 18-letnia dziewczyna 15-latek zostali z kolei przetransportowani do szpitala.



Policja wyjaśnia okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury.



