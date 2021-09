Nastolatka brutalnie zamordowana w Saksonii. Pochodziła z Polski

16-letnia dziewczyna została brutalnie zamordowana w powiecie Budziszyn (Bautzen) w Saksonii, na wschodzie Niemiec. Dziennik „Bild” podał w piątek, że pochodziła z Polski. Pomimo prób reanimacji, dziewczyna zmarła w szpitalu.

Do zbrodni doszło w środę w małej miejscowości Grossroehrsdorf. Policja na razie nie udziela żadnych informacji na temat prowadzonego śledztwa w tej sprawie.



Według informacji „Bilda”, jest świadek przestępstwa. „Powiedział, że usłyszał głośną kłótnię, a następnie zobaczył ciemno ubranego mężczyznę (w wieku około 20 lat), który kilkakrotnie ugodził dziewczynę nożem” – podał niemiecki tabloid.





„Wiktoria, z pochodzenia Polka”

„Bild” twierdzi, że ofiara to „Wiktoria, z pochodzenia Polka. Mieszkała z rodzicami w oddalonym o siedem kilometrów Lichtenbergu, a do szkoły średniej uczęszczała w Grossroehrsdorfie”.Prokurator Christopher Gerhardi powiedział „Bildowi”: „Wczorajsza sekcja zwłok ofiary wykazała, że młodej. Na chwilę obecną nie ma żadnych przesłanek wskazujących na przestępstwo na tle seksualnym”.Dokładny przebieg wydarzeń i ewentualny motyw zbrodni nadal nie są jasne – podał z kolei dziennik „Die Welt”.Do tej pory policja oświadczyła jedynie, że w środę po południu świadek przekazał informację o ciężko rannej młodej kobiecie w okolicy kompleksu garażowego w Grossroehrsdorf. Ratownicy medyczni i lekarz pogotowia ratunkowego reanimowali 16-latkę i zabrali ją do szpitala, gdzie później zmarła. „Faktem jest, że to brutalna zbrodnia. Wszystko inne jest przedmiotem dochodzenia” – powiedział rzecznik policji.