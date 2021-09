MZ: Wśród zmarłych na koronawirusa aż 98 procent to osoby niezaszczepione

Zgony osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia wyniosły 1,71 proc. wszystkich odnotowanych przypadków zgonów osób zakażonych COVID-19 – informuje Ministerstwo Zdrowia. Wynika z tego, że 98,29 proc. zmarłych to osoby niezaszczepione.

KORONAWIRUS – RAPORT



Spośród osób w pełni zaszczepionych, po upływie co najmniej 14 dni od podania pełnego szczepienia zmarło 678 osób zakażonych koronawirusem, zaś wśród niezaszczepionych – od chwili, gdy w Polsce rozpoczęły się szczepienia drugą dawką – aż 39 tys. 421 osób

�� Zgony osób zakażonych #koronawirus po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia wyniosły 1,71% wszystkich odnotowanych przypadków zgonów osób zakażonych #COVID19. Zgony nie są związane ze szczepieniem. pic.twitter.com/M4Ki9BPCvw — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 17, 2021

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Obecnie odsetek osób zaszczepionych wynosi blisko 51 proc. całej populacji (wliczając dzieci do 12. roku życia) – jest to ponad 19 mln osób. Wśród osób uprawnionych do szczepienia (powyżej 12. roku życia) odsetek ten jest jeszcze wyższy.Liczba zakażeń wzrasta. Dziś badania potwierdziły 652 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 8 osób z COVID-19. Tydzień temu, 9 września, resort informował o 528 zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 3 września - o 349.