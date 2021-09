„Obrona rodziny staje się elementem napaści organów UE na samorządy”

Obrona rodziny staje się elementem napaści ze strony organów unijnych na polskie samorządy; solidaryzujemy się z samorządowcami i trzymamy kciuki, że nie ulegną – oświadczył lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Jak zaznaczył, szantaż ekonomiczny nie może być narzędziem tworzenia polityki w UE.

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, na piątkowej konferencji prasowej Solidarnej Polski podkreślał, że Komisja Europejska „domaga się, aby polskie samorządy wycofywały się z uchwał podjętych w obronie rodziny, grożąc i szantażując, że jeśli tak się nie stanie, to Komisja skorzysta ze swoich nowych uprawnień zablokuje przepływ środków Unii Europejskiej”.



W ocenie lidera Solidarnej Polski „sam fakt, że dochodzi do takich zdarzeń”, potwierdza to, co politycy tej partii mówili rok temu. Nawiązał w ten sposób do dyskusji wokół mechanizmu warunkowości. „Zgoda na nowe uprawnienia dla Unii Europejskiej może doprowadzić właśnie do takiej sytuacji, którą dzisiaj widzimy i której dzisiaj doświadczają polskie samorządy” – zaznaczył.



Ziobro stwierdził, że samorządy doświadczają szantażu polegającego na blokowaniu należnych Polsce środków z UE, „związanego z forsowaniem agendy ideologicznej” środowisk lewicowych i LGBT. Zmierzają one, jego zdaniem, m.in. do tego, „by wbrew woli polskich rodziców polskie dzieci były uczone zachowań, norm kulturowych, edukacji seksualnej” w sposób sprzeczny z dotychczasowymi programami, które wymagały zgody rodziców.

Solidarność z samorządami

źródło: TVP Info, PAP

na polskie samorządy. W tej niełatwej chwili dla polskich samorządów, samorządowców chcielibyśmy wyrazić z nimi swoją solidarność, chcielibyśmy powiedzieć, że jesteśmy z nimi, że Solidarna Polska jest z nimi. I że trzymamy za nich kciuki, że nie ulegną, że będą wierni temu, co jest w ich sercach i co było w ich sercach wtedy, kiedy te uchwały podejmowali” – powiedział minister.Jak zaznaczył Ziobro, jakikolwiek szantaż, w tym ekonomiczny, „”.