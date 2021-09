Planowany atak na synagogę w Niemczech. „Życie żydowskie bez strachu nie jest jeszcze możliwe”

Informacja o planowanym ataku na synagogę w Hagen wywołała poruszenie w społeczności żydowskiej. Przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Monachium Charlotte Knobloch mówi, iż pokazuje to kolejny raz, „że życie żydowskie bez strachu nie jest jeszcze w Niemczech możliwe, mimo wszystkich dobrych słów”.

„Każdy, kto nosi kipę, naszyjnik z gwiazdą Dawida lub udaje się do swojej synagogi w wieczór najważniejszego żydowskiego święta, naraża się na niebezpieczeństwo – takie jest zdanie wielu osób w społeczności żydowskiej” – twierdzi cytowana przez telewizję ARD Knobloch, była szefowa Centralnej Rady Żydów.



– Incydent przywołuje złe wspomnienia z ataku podczas Jom Kippur dwa lata temu w Halle – powiedział przewodniczący Centralnej Rady Żydów Josef Schuster. Podziękował także policji: „Dziękujemy organom bezpieczeństwa, które najwyraźniej zapobiegły atakowi na synagogę w Hagen (Nadrenia Północna-Westfalia)”.



W ataku w Halle 9 października 2019 r., również w Jom Kippur, uzbrojony napastnik usiłował wejść do tamtejszej synagogi. Kiedy mu to się nie udało, zastrzelił dwie osoby znajdujące się w pobliżu i ranił dwie inne podczas ucieczki.





Zatrzymanie podejrzanych

Tymczasem zatrzymany w związku z informacjami o planowanym zamachu 16-letni Syryjczyk zaprzeczył, jakoby planował atak. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego zatrzymano również jego ojca i dwóch braci. W środę wieczorem policja zaostrzyła ochronę wokół synagogi w Hagen i przeszukała budynek, także z pomocą psów do wykrywania ładunków wybuchowych. Nic nie znaleziono. Ostrzeżenie o planach zamachu dotarło do niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji od zagranicznego wywiadu.