Jak, mimo inflacji, rosły wynagrodzenia za rządów PiS? Ten wykres pokazuje, jak bardzo

Inflacja jest kwestią, którą należy odnosić do wzrostu wynagrodzeń – mówił premier Mateusz Morawiecki w lipcu br., pytany o zaskakująco wysoką inflację. Szef polskiego rządu przytoczył dane GUS, zgodnie z którymi wynagrodzenia wzrosły w gospodarce narodowej o 9,8 procent. Ekonomista i analityk finansowy, Andrzej Stefaniak opublikował wykres, na którym porównane zostały dane dotyczące wynagrodzenia wobec inflacji w czasie rządów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w sierpniu ceny rdr wzrosły o 5,4 proc., a mdm wzrosły o 0,2 proc.



Zdaniem prezesa NBP, choć inflacja osiągnęła ostatnio niepokojący poziom, m.in. ze względu na wzrost cen energii elektrycznej, ropy naftowej czy frachtu, to według przewidywań w przyszłym roku ulegnie ona zahamowaniu.



– Według najlepszej wiedzy, która jest potwierdzana przez ośrodki zagraniczne, jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, inflacja w Polsce powinna zasadniczo wyhamować, jej poziom powinien zasadniczo spaść, w pobliże naszego górnego pułapu odchyleń celu inflacyjnego, czyli lekko powyżej 3,5 proc. w przyszłym roku – powiedział Adam Glapiński, zaznaczając, że analitycy operują prawdopodobieństwami i jedynym pewnym czynnikiem jest wzrost cen elektryczności, gdyż wynika on z transformacji energetycznej.

O wysokiej inflacji mówił pod koniec lipca br. premier Mateusz Morawiecki. Morawiecki przytoczył wtedy dane z dwóch okresów. Według premiera w 2021 r. „kiedy inflacja oscyluje powyżej 4 proc. i jest niepokojąca, wynagrodzenia wzrosły o 9,1 proc.”, a w 2012 r. „kiedy inflacja wynosiła 2,8 proc., wzrost wynagrodzeń notowany był na poziomie 2,7 proc.”.



Jak zaznaczał premier, „inflacja jest kwestią, którą należy odnosić do wzrostu wynagrodzeń”. – Kiedy wynagrodzenia rosną dwa razy szybciej niż inflacja, oznacza to, że za zarabianą kwotę możemy kupić dwa razy więcej – powiedział szef rządu.



Ekonomista i analityk finansowy, Andrzej Stefaniak opublikował wykres, na którym porównane zostały dane dotyczące wynagrodzenia wobec inflacji w czasie rządów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.



„Za każdym razem, gdy rządzi PiS, Polacy zaczynają zarabiać znacząco więcej niż wynosi inflacja, czyli realne wynagrodzenia rosną, czyli Polakom żyje się lepiej niż za rządów opozycji. To ekonomiczne podstawy sukcesów politycznych PiS” – komentuje Stefaniak.

