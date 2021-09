Odkryto nieznany dotąd rysunek van Gogha. Artysta opisał dzieło w liście do brata

Od piątku w amsterdamskim Muzeum Vincenta van Gogha prezentowany jest nieznany dotąd rysunek niderlandzkiego malarza z 1882 r. „Worn Out” przedstawia zmęczonego mężczyznę siedzącego na drewnianym krześle z głową ukrytą w dłoniach.

Pragnąca zachować anonimowość osoba zwróciła się jakiś czas temu do Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie z prośbą o zbadanie autentyczności dzieła. Okazało jest, że jest ono autorstwa niderlandzkiego artysty.



Rysunek o wymiarach 48,8 na 30 centymetrów jest prywatną własnością. Będzie go można oglądać w muzeum od 17 września do 2 stycznia przyszłego roku.



– Dość rzadko zdarza się, aby odkrywano nowy rysunek mistrza – powiedziała portalowi RTL Nieuws dyrektor muzeum Emilie Gordenker, podkreślając, że jest dumna, iż jej placówka może pokazać go szerszej publiczności.

#wieszwiecej Polub nas

Artysta szczegółowo opisał, jak doszło do powstania dzieła

źródło: pap

Z informacji muzeum wynika, że van Gogh. W listach do swojego brata artysta– Nawet wiemy dokładnie, w którym dniu został on wykonany –– powiedział dziennikowi „Algemeen Dagblad” Teio Meedendorp, badacz w Muzeum Vincenta van Gogha.– Mężczyzna, którego widzimy,Istnieje ponad czterdzieści rysunków, na których go spotykamy – mówi Meedendorp.Ostatni raz odkryto działo van Gogha w 2018 roku. Był to rysunek