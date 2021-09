Polityk Konfederacji broni pedofilii? „Jestem zwolennikiem natury”

Jestem zwolennikiem natury – oznajmił poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke pytany o to, czy w Polsce powinien być podniesiony tzw. wiek zgody na seks, obecnie wynoszący 15 lat. W jego ocenie wiek zgody powinien zaczynać się wraz z pierwszą miesiączką.

W jednym ze swoich programów na kanale You Tube Korwin-Mikke został zapytany przez internautę, czy tzw. wiek zgody powinien zostać podwyższony, obniżony, czy być taki, jaki jest obecnie.



Parlamentarzysta oznajmił, że jest w tej sprawie „zwolennikiem natury”. – Wiek zgody powinien być taki, jakim jest naturalny, czyli wiek miesiączki – ocenił.



Zdaniem posła są „bardzo różne dziewczyny, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe”.



– To nie może być tak, żeby państwo ustalało, jaki jest wiek dojrzałości seksualnej, to natura o tym decyduje. A naprawdę powinna o tym decydować matka, bo matka takie rzeczy wie – dodał.



W Polsce tzw. wiek zgody na współżycie seksualne jest określony jako 15 lat. Oznacza to, że uprawianie seksu w tym wieku jest legalne.

