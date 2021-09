Kto jest kandydatem PiS na sędziego TK? Rzecznik ugrupowania informuje

– Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił w piątek kandydaturę Krzysztofa Kamalskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – poinformowała rzeczniczka ugrupowania Anita Czerwińska.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła ponowny nabór kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego zwolnione przez Leona Kieresa. Termin zgłaszania kandydatów upływa w piątek o godz. 20:00.



– Dziś klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kamalskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego – przekazała Czerwińska.





Procedura wyboru sędziego Trybunału

Zgodnie z regulaminem Sejmu, który reguluje procedurę wyboru sędziego Trybunału, kandydata na to stanowisko może zgłosić grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu . Należy to uczynić na co najmniej 30 dni przed upływem kadencji odchodzącego sędziego.9-letnia kadencja sędziego TK Leona Kieresa upłynęła 23 lipca.Termin pierwszego naboru minął 23 czerwca; nie zgłoszono wówczas żadnej kandydatury.Kamalski, rocznik 1957 ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 5 sierpnia 1981 r. był zatrudniony w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” we Wrocławiu na stanowisku referenta, a następnie starszego referenta do spraw samorządu (przedsiębiorstw). Zatrudnienie tamże zostało przerwane wprowadzeniem stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r.



Następnie od 2 stycznia 1982 r. do 29 września 1983 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku aplikanta sądowego etatowego. Od 30 września 1983 r. do dnia 30 listopada 1983 r. był zatrudniony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia na stanowisku egzaminowanego aplikanta sądowego. Od 1 grudnia 1983 r. do 10 czerwca 1984 r. był zatrudniony w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu na stanowisku sekretarza sądowego. W okresie od września 1981 r. do września 1983 r. odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu i złożył egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

Od 11 czerwca 1984 r. do 15 stycznia 1986 r. pełnił obowiązki asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy. 16 stycznia 1986 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Oleśnicy, które zajmował do 31 sierpnia 1989 r. W październiku 1989 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej Wałbrzysko-Jeleniogórskiej i wyznaczono mu siedzibę zawodową w Zgorzelcu.





Zawód adwokata

Od 1 czerwca 1990 r. do 31 maja 1992 r. wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim Nr 1 w Zgorzelcu. W 1992 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej Wrocławskiej i wyznaczono mu siedzibę zawodową we Wrocławiu. Od 1 listopada 1993 r. do 30 czerwca 1998 r. wykonywał zawód adwokata w kancelarii indywidualnej we Wrocławiu.Łączny czasokres wykonywania zawodu adwokata i stażu na stanowisku sędziego wynosi ponad 34 lata.