Rosyjskie wybory; mieszkańcy Donbasu zmuszani do udziału w głosowaniu

Mieszkańcy części Donbasu kontrolowanej przez separatystów są zmuszani przez Rosję do udziału w wyborach do rosyjskiej niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej – oświadczyło w piątek ukraińskie MSZ, potępiając organizację głosowania.

MSZ w Kijowie protestuje w związku z przeprowadzeniem przez Rosję wyborów do Dumy Państwowej na zaanektowanym Krymie i przymusowego zaangażowania do udziału w nich obywateli ukraińskich w Donbasie, którym w nielegalny sposób wydano paszporty rosyjskie – czytamy w piątkowym oświadczeniu resortu.



Ukraina uznaje to za poważne naruszenie przez Rosję ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej. Działania Rosji łamią podstawowe normy prawa międzynarodowego, rosyjskie zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, prawo Ukrainy.





Ile paszportów wydano?

MSZ oznajmiło, że przeprowadzenie przez Rosję wyborów na Krymie jest nielegalne, a ich wyniki nie będą mieć skutków prawnych.i nieuznawania wyników wyborów oraz wzmocnienia nacisków na Rosję, w tym poprzez sankcje.

Szacuje się, że dotychczas Rosja wydała od 500 do 700 tys. rosyjskich paszportów mieszkańcom samozwańczych republik w Donbasie. Ich posiadacze mogą głosować zdalnie, a część z nich będzie zawieziona do lokali wyborczych w Rosji.





Rosja wysyła autobusy i pociągi po głosujących

źródło: pap

Przywódca tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) Denys Puszylin poinformował, że z tej samozwańczej republiki– podało Radio Swoboda.Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa twierdzi, że posiadający rosyjskie paszporty mieszkańcy separatystycznych republik są zmuszani do udziału w głosowaniu – pisze Ukraińska Prawda. Grozi się im zwolnieniami i karami.W Rosji w piątek rozpoczęło się głosowanie przedterminowe w wyborach do izby niższej parlamentu , które zaplanowane są na 19 września.