Prezydent w „L'Opinion” o historycznym zwycięstwie polskiej „Solidarności”

17 września we francuskim dzienniku „L’Opinion” ukazały się teksty prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa IPN Karola Nawrockiego, prezes BGK Beaty Daszyńskiej–Muzyczki, prezesa Instytutu Nowych Mediów Eryka Mistewicza i brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse'a przybliżające francuskim czytelnikom historię Polski.

„Przekaz »Solidarności« jak siła »nieuzbrojonych proroków«” – zatytułował swój tekst prezydent Duda, pisząc o przesłaniu ludzi pracy Europy Wschodniej, które jest aktualne również w czasach nam współczesnych z „ideą samorządności i podmiotowości obywatelskiej”.



Podobnie jak w 1791 roku Konstytucja 3 maja, pierwsza ustanowiona w Europie ustawa zasadnicza, przeprowadzała wielkie dzieło naprawy Rzeczypospolitej, tak też program reform »Solidarności« oznaczał przełom w pojmowaniu spraw państwa i gospodarki (…). Dostrzegamy to wyraźnie z dzisiejszej perspektywy, zwłaszcza po doświadczeniach globalnego kryzysu ekonomicznego i przeżywanej obecnie pandemii” – podkreślił prezydent RP.



„Widzimy, że cele społeczne i ekonomiczne powinny być ze sobą zharmonizowane, że potrzebny jest rozwój zrównoważony, który nie absolutyzuje krótkotrwałych zysków” – podkreślił polski prezydent.



„Zainteresowanie Polską we Francji jest bardzo duże. Francuzi chcą zrozumieć, dlaczego tak dla nas ważna jest wolność, solidarność, równe traktowanie wszystkich krajów tworzących Europę. Kibicują nam tym bardziej, im bardziej poznają naszą historię. Szczególne zainteresowanie budzą czasy ostatniej wojny i „Solidarności”. Z olbrzymim szacunkiem Francuzi podchodzą do naszego »aż do szaleństwa« umiłowania wolności” – uważa Eryk Mistewicz.



„Chcemy, abyście poznali niezwykłą historię Polski, bo Polska jest nie tylko jednym z najbardziej doświadczonych historią państw na świecie, ale czerpie z tego siłę do walki o najbardziej uniwersalną ludzką wartość – wolność” – pisze natomiast prezes IPN Karol Nawrocki, którego artykuł ukazał się pod dużym zdjęciem płk. Witolda Pileckiego.



Prezes IPN analizuje wydarzenia z 1939 r., gdy Rosjanie w tajnym porozumieniu z Niemcami zajęli niemal połowę Polski.

„Ogromny rachunek, który Polska zapłaciła na skutek doświadczenia dwóch totalitaryzmów, jest już nieodwracalny. W kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej powinniśmy skupić się nie tyle na rozrachunku z przeszłością, ile na przyszłości naszego kraju. Przed Polską stoi wielkie zadanie wykorzystania w pełni jej potencjału rozwojowego (…). Dziś dzięki ambitnej polityce inwestycyjnej obejmującej drogi, koleje i lotnictwo regiony Polski są coraz lepiej połączone i wyrównują się ich szanse rozwojowe” – pisze prezes BGK Daszyńska–Muzyczka.



„Przez cały weekend i we wszystkich kioskach we Francji będziemy w dzienniku »L’Opinion« z »Dossier Pologne« i tekstami naszych autorów. Co ważne, współpraca redakcyjna oparta jest na wymianie tekstów, nie na zasadzie wykupu reklam. Cieszę się z tego projektu, to dziś jeden z najbardziej wpływowych dzienników we Francji, kierowany przez Nicolasa Beytout” – podsumowuje Mistewicz.



Projekt „Opowiadamy Polskę światu” realizowany jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.