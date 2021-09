Maląg o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym: Pomoże łączyć pracę z życiem rodzinnym

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie pomagał łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Szacujemy, że tym świadczeniem będzie objętych 615 tys. dzieci – powiedziała w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sejm w piątek rano rozpoczął rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Uzasadnienie ustawy przedstawiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.



Szefowa MRiPS podkreślała, że polityka prorodzinna należy do najważniejszych obszarów działania rządu, a „każda inicjatywa wzmacniająca rodzinę, wzmacnia również nasze państwo”.





Nowe świadczenie

Co przewiduje program?

Nowe świadczenie, przewidziane w Polskim Ładzie, ma przysługiwaćw rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok.Szefowa MRiPS przypomniała, że „jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stoi Polska i Europa jest przede wszystkim”. W tym kontekście minister wskazywała na konieczność wsparcia finansowego rodzin, wzmacnianie roli rodziny, wzmacnianie opieki nad dziećmi do lat 3, a także prowadzenie równej, strategicznej polityki rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i pracodawców. Dodała, że kolejnym realizowanym przez rząd instrumentem wspierającym polskie rodziny ma być właśnie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. – Jego celem jest przede wszystkima także zachęcanie rodziców do podejmowania decyzji o powiększaniu rodziny – powiedziała.Maląg poinformowała, że wnioski o świadczenie będą mogły być składane wyłącznie przez internet, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Szacujemy, że tym świadczeniem będzie objętych 615 tys. dzieci i kapitał opiekuńczy będzie właśnie tym instrumentem, który będzie pomagał łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym – powiedziała.



Minister przypomniała, że projekt przewiduje też wprowadzenie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie dotyczyć dzieci, które nie są objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym. Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.



– Zależy nam na tym, żeby adresować środki w ramach programu Maluch Plus do jednostek samorządu terytorialnego i – jeżeli będą takowe potrzeby i zainteresowanie rodziców – dać możliwość stworzenia żłobka w każdej gminie. Jeżeli samorządy nie będą tego wyzwania podejmowały z różnych względów, będziemy też zwracali się do różnych podmiotów niesamorządowych o możliwość tworzenia w ramach konkursu tych zadań – powiedziała szefowa MRiPS.